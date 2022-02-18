"Не Україна ваш ворог": Резніков попросив жителів ОРДЛО не вірити фейкам про наступ ЗСУ

За словами міністра оборони, останнім часом Україна стикається з провокаціями з боку РФ, але ЗСУ готова до оборони й не збирається розпочинати наступальних дій на Донбасі.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українських громадян, які проживають в ОРДЛО, з проханням не вірити фейкам про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі, які поширюють російські ЗМІ. Така заява прозвучала 18 лютого під час виступу міністра у парламенті.

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Резніков підкреслив, що українські війська посилюють оборону на Сході, але не збираються робити жодних наступальних дій на Донбасі. За його словами Україна, продовжуватиме робити спроби деескалації в регіоні дипломатичним шляхом і не наражатиме на небезпеку жителів ОРДЛО і Криму.

"Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна – ваш ворог. А ті, хто нібито хоче захистити вас від України", — сказав Резніков.

Міністр також повідомив, що Україна останнім часом стикається з провокаціями з боку РФ, які готують визнання самопроголошених ЛДНР за грузинським сценарієм. Але українські Збройні сили готові до будь-якого сценарію подій, і насамперед до оборони країни.

"Наше завдання не робити того, до чого нас підштовхує Росія — давати відсіч, але тримати голову холодною. Адже провокації не припиняться. Вкотре наголошую, Україна посилює свою оборону", — заявив міністр.

Нагадаємо, що згідно зі звітом української розвідки війська РФ не покинули прикордонну з Україною територію. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна не повірить, що Росія серйозно ставиться до деескалації доти, доки збройні сили РФ не відійдуть від українських кордонів і не покинуть територію Білорусі.

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення маневрів у рамках "Союзної рішучості-2022" жоден російський військовослужбовець і жодна одиниця військової техніки РФ не залишаться у Білорусі.