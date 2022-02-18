"Не Украина ваш враг": Резников попросил жителей ОРДЛО не верить фейкам о наступлении ВСУ

По словам министра обороны, в последнее время Украина сталкивается с провокациями со стороны РФ, но ВСУ готова к обороне и не собирается предпринимать наступательных действий на Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО, с просьбой не верить фейкам о якобы готовящемся наступлении ВСУ на Донбассе, которые распространяют российские СМИ. Такое заявление прозвучало 18 февраля во время выступления министра в парламенте.

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Резников подчеркнул, что украинские войска усиливают оборону на Востоке, но не собираются предпринимать никаких наступательных действий на Донбассе. По его словам Украина, будет продолжать предпринимать попытки деэскалации в регионе дипломатическим путем и не будет подвергать опасности жителей ОРДЛО и Крыма.

"Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: Люди, не бойтесь! Не Украина – ваш враг. А те, кто якобы хочет защитить вас от Украины", — сказал Резников.

Министр также сообщил, что Украина в последнее время сталкивается с провокациями со стороны РФ, которые готовят признание самопровозглашенных "ЛДНР" по грузинскому сценарию. Но украинские вооруженные силы готовы к любому сценарию событий, и прежде всего относительно обороны страны.

"Наша задача не делать того, к чему нас подталкивает Россия — давать отпор, но держать голову холодной. Ведь провокации не прекратятся. В очередной раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону ", — заявил министр.

Напомним, что согласно отчету украинской разведки войска РФ не покинули приграничную с Украиной территорию. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не поверит, что Россия серьезно относится к деэскалации до тех пор, пока вооруженные силы РФ не отойдут от украинских границ и не покинут территорию Беларуси.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончаний маневров в рамках "Союзной решимости-2022" ни один российский военнослужащий и ни одна единица военной техники РФ не останутся в Беларуси.