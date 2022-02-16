"Не останется ни единого солдата": МИД Беларуси заявил о полном выводе войск РФ после учений (видео)

Глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что численность личного состава вооруженных сил, принимающих участие в "Союзной решимости-2022" соответствует нормам Венского документа 2011 года.

После завершения военных учений "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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Глава МИД республики отметил, что Россия и Беларусь вполне обоснованно проводят совместные учения в ответ на активные действия подразделений блока НАТО в соседних странах.

Относительно количества военнослужащих, принимающих участие в учениях, Макей заявил, что численность личного состава вооруженных сил не превышает нормы Венского документа 2011 года, о чем было заявлено президентом Александром Лукашенко.

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Кроме того Макей подчеркнул, что Беларусь никогда не собиралась нападать на Украину, а совместные маневры вооруженных сил двух государств были открыты для аккредитованных военных атташе ряда соседних стран, которые вместе с журналистами были приглашены в качестве наблюдателей.

"То, что происходит сейчас на белорусско-украинской границе, я имею в виду организация учений войск Союзного государства, это не означает, что кто-то собирается совершать акт агрессии против соседнего государства", — заявил Макей.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в Беларуси началась активная фаза совместных с Россией военных учений "Союзная решимость-2022". Для маневров, в том числе, были задействованы аэродромы Лунинец, которые находятся в 60 км от границы с Украиной.

На совместных учениях России и Беларуси "Союзная решимость-2022" в районе Полесского радиационно-экологического заповедника военные отработали создание и преодоление водной переправы через Припять.