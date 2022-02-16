"Не залишиться жодного солдата": МЗС Білорусі заявило про повне виведення військ РФ після навчань (відео)

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей зазначив, що чисельність особового складу збройних сил, які беруть участь у "Союзній рішучості-2022", відповідає нормам Віденського документа 2011 року.

Після завершення військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодного російського військовослужбовця та жодної одиниці бойової техніки Росії. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

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Глава МЗС республіки зазначив, що Росія та Білорусь цілком обґрунтовано проводять спільні навчання у відповідь на активні дії підрозділів блоку НАТО в сусідніх країнах.

Щодо кількості військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, Макей заявив, що чисельність особового складу збройних сил не перевищує норм Віденського документа 2011 року, про що було заявлено президентом Олександром Лукашенком.

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Крім того, Макей підкреслив, що Білорусь ніколи не збиралася нападати на Україну, а спільні маневри збройних сил двох держав були відкриті для акредитованих військових аташе низки сусідніх країн, які разом із журналістами були запрошені як спостерігачі.

"Те, що відбувається зараз на білорусько-українському кордоні, я маю на увазі організацію навчань військ Союзної держави, це не означає, що хтось збирається вчиняти акт агресії проти сусідньої держави", — заявив Макей.

Раніше повідомлялося, що 10 лютого в Білорусі розпочалася активна фаза спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022". Для маневрів, у тому числі, були задіяні аеродроми Лунинець, що за 60 км від кордону з Україною.

На спільних навчаннях Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника військові відпрацювали створення та подолання водної переправи через Прип'ять.