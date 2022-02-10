РФ і Білорусь розпочали навчання "Союзна рішучість" поблизу кордону з Україною (відео)

Війська двох країн відпрацюють "відбиття зовнішньої агресії" та "захист інтересів Союзної держави". Маневри продовжаться до 20 лютого.

У четвер, 10 лютого, в Білорусі розпочалася активна фаза спільних з Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022", під час якої війська відпрацюють, зокрема, "захист інтересів Союзної держави". Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ на своєму сайті.

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За словами представників російського оборонного відомства, навчання також будуть присвячені відпрацюванню "відбиття зовнішньої агресії" під час оборонних заходів та протидії терористичній діяльності. Під час маневрів, як стверджують у міністерстві, виконуються заходи щодо посилення кордону, пошуку, блокування, знищення незаконних воєнізованих груп та диверсійно-розвідувальних сил умовного супротивника, а також перекриття каналів постачання озброєння.

У Міноборони уточнили, що навчання відбуваються одночасно на кількох полігонах — Доманівському, Гозькому, Обуз-Ліснівському, Брестському, Осиповичському, а також окремих територіях Білорусі. Крім цього під час маневрів сили РФ та Білорусі залучені аеродроми Лунинець (приблизно за 60 км від кордону з Україною — ред.), Ліда, Мачулищі та Барановичі.

[ + – ] Карта навчань "Союзна рішучість-2022"

У повідомленні також йдеться про те, що в навчаннях візьмуть участь сили Східного військового округу РФ і Збройних сил Білорусі, а їх чисельність "не перевищує параметри", визначені Віденським документом, прийнятим на засіданні Форуму ОБСЄ у 2011 році.

"Головним підсумком заходів, що проводять, стане оцінка спроможності органів військового управління і військ (сил) виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави", — додали в Міноборони Білорусі.

Також білоруське відомство розповсюдило промо-ролик активної фази навчань "Союзна рішучість-2022". Маневри продовжаться до 20 лютого.

За словами прессекретар Кремля Дмитра Пєскова, президент РФ Володимир Путін відвідувати навчання не планує, передає "РИА Новости".

Тим часом прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в середу, 9 лютого, повідомила, що навчання викликають занепокоєння у Вашингтона, оскільки він такі кроки розглядає як загрозу подальшого зростання концентрації військ біля кордонів з Україною. Водночас вона зазначила, що початок маневрів не означає, що за ними настане вторгнення на українську територію.

Нагадаємо, навчання проходять не лише біля кордонів України, а також поблизу Литви, Латвії та Польщі. На тлі цього литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що перекидання російських військових до Білорусі для маневрів несе "безпосередню загрозу" для країни.

Раніше керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що РФ також планує заблокувати українські кораблі в Чорному та Азовському морях з 13 лютого, а 7 лютого кілька бойових кораблів РФ уже увійшли до Середземного моря під наглядом сил НАТО.