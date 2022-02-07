Декілька бойових кораблів РФ увійшли в Середземне море під наглядом НАТО (фото)

Судна Північного флоту знаходяться в акваторії моря у супроводі американського есмінця USS Roosevelt DDG80, котрий сьогодні пройшов гібралтарську протоку.

Група російських бойових кораблів зі складу Північного флоту увійшла до Середземного моря. Про це повідомляє моніторингова група BlackSeaNews.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

6 січня в Середземне море через гібралтарську протоку пройшли:

ракетний крейсер "Маршал Устинов";

фрегат "Адмірал флоту Касатонов";

великий протикорабельний корабель "Віце-адмірал Кулаков";

танкер "Вязьма".

У Середземному морі, як пишуть дослідники, знаходяться всі 3 ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", які за радянських часів називалися "вбивцями авіаносців".

[ + – ] Кораблі РФ у Середземному морі [ + – ] Кораблі РФ у Середземному морі [ + – ] Американський корабель у Середземному морі

Разом із цим 7 лютого приблизно о 4-ій ранку за Київським часом у Середземне море зайшов американський есмінець USS Roosevelt DDG80. Ще один американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke знаходився біля острова Хіос в Егейському морі курсом на північ у протоку Дарданелли.

Нагадаємо, 3 лютого в Середземне море увійшла флотилія з Тихоокеанського флоту на чолі з флагманом "Варягом" для проведення навчань. 1 лютого Європейський супутник Sentinel показав російські великі десантні кораблі в Середземному морі. Усі вони вже 8-9 лютого прибудуть до Чорного моря, де можуть сформувати ударну групу на 12 великих десантних кораблів для можливого вторгнення Росії.