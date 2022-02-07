Декілька бойових кораблів РФ увійшли в Середземне море під наглядом НАТО (фото)
Судна Північного флоту знаходяться в акваторії моря у супроводі американського есмінця USS Roosevelt DDG80, котрий сьогодні пройшов гібралтарську протоку.
Група російських бойових кораблів зі складу Північного флоту увійшла до Середземного моря. Про це повідомляє моніторингова група BlackSeaNews.
6 січня в Середземне море через гібралтарську протоку пройшли:
- ракетний крейсер "Маршал Устинов";
- фрегат "Адмірал флоту Касатонов";
- великий протикорабельний корабель "Віце-адмірал Кулаков";
- танкер "Вязьма".
У Середземному морі, як пишуть дослідники, знаходяться всі 3 ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", які за радянських часів називалися "вбивцями авіаносців".
Разом із цим 7 лютого приблизно о 4-ій ранку за Київським часом у Середземне море зайшов американський есмінець USS Roosevelt DDG80. Ще один американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke знаходився біля острова Хіос в Егейському морі курсом на північ у протоку Дарданелли.
Нагадаємо, 3 лютого в Середземне море увійшла флотилія з Тихоокеанського флоту на чолі з флагманом "Варягом" для проведення навчань. 1 лютого Європейський супутник Sentinel показав російські великі десантні кораблі в Середземному морі. Усі вони вже 8-9 лютого прибудуть до Чорного моря, де можуть сформувати ударну групу на 12 великих десантних кораблів для можливого вторгнення Росії.