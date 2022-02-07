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Воєнний фокус

Декілька бойових кораблів РФ увійшли в Середземне море під наглядом НАТО (фото)

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кораблі Росії в середземному морі
Фото: rg.ru | Фрегат "Адмірал флоту Касатонов"

Судна Північного флоту знаходяться в акваторії моря у супроводі американського есмінця USS Roosevelt DDG80, котрий сьогодні пройшов гібралтарську протоку.

Група російських бойових кораблів зі складу Північного флоту увійшла до Середземного моря. Про це повідомляє моніторингова група BlackSeaNews.

6 січня в Середземне море через гібралтарську протоку пройшли:

  • ракетний крейсер "Маршал Устинов";
  • фрегат "Адмірал флоту Касатонов";
  • великий протикорабельний корабель "Віце-адмірал Кулаков";
  • танкер "Вязьма".

У Середземному морі, як пишуть дослідники, знаходяться всі 3 ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", які за радянських часів називалися "вбивцями авіаносців".

Кораблі РФ у Середземному морі
Кораблі РФ у Середземному морі
Кораблі РФ у Середземному морі
Кораблі РФ у Середземному морі
Американський корабель у Середземному морі
Американський корабель у Середземному морі
Кораблі РФ у Середземному морі
Кораблі РФ у Середземному морі
Американський корабель у Середземному морі

Разом із цим 7 лютого приблизно о 4-ій ранку за Київським часом у Середземне море зайшов американський есмінець USS Roosevelt DDG80. Ще один американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke знаходився біля острова Хіос в Егейському морі курсом на північ у протоку Дарданелли.

Нагадаємо, 3 лютого в Середземне море увійшла флотилія з Тихоокеанського флоту на чолі з флагманом "Варягом" для проведення навчань. 1 лютого Європейський супутник Sentinel показав російські великі десантні кораблі в Середземному морі. Усі вони вже 8-9 лютого прибудуть до Чорного моря, де можуть сформувати ударну групу на 12 великих десантних кораблів для можливого вторгнення Росії.