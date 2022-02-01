Європейський супутник показав три великі десантні кораблі РФ у Середземному морі (фото)
Російські судна знаходяться на південний схід від острова Сицилія у супроводі з фрегатом Королівських ВМС Норвегії.
Європейський супутник Sentinel-2 зафіксував три великі десантні кораблі Російської Федерації в Середземному морі. Про це повідомляється на сайті Treadstone 71, який публікує інформацію із супутників на базі відкритих даних із 2002 року.
На супутниковому знімку знято кораблі проєкту 775 (Натовська кваліфікація Ropucha). Супроводжує російські судна фрегат із Королівських ВМС Норвегії. Усі судна розташовані на південний схід від острова Сицилія.
За інформацією аналітичного сайту Black Sea News, у Середземному морі цього місяця буде 18 російських бойових кораблів, 8 з яких ракетні. Також є протидиверсійні, розвідувальні кораблі та фрегати. Офіційна версія накопичення військ — проведення навчань у Середземному та Чорному морях.
Дослідники підкреслюють, під час торішнього накопичення військ навесні в Чорному морі було 10 великих десантних кораблів, тепер їх кількість може становити 12-6 кораблів Чорноморського флоту і стільки ж Балтійського, якщо вони пройдуть у Чорне море.
Нагадаємо, 27 січня шість великих десантних корабля РФ увійшли до Середземного моря. Усі вони будуть задіяні у навчаннях російського флоту в усьому світі. Маневри пройдуть одночасно у Середземному та Чорному морях. Через російську загрозу США залишила в Середземному морі авіаносну групу на чолі з USS Harry S. Truman, а також проведе там свої навчання.