Європейський супутник показав три великі десантні кораблі РФ у Середземному морі (фото)

Російські судна знаходяться на південний схід від острова Сицилія у супроводі з фрегатом Королівських ВМС Норвегії.

Європейський супутник Sentinel-2 зафіксував три великі десантні кораблі Російської Федерації в Середземному морі. Про це повідомляється на сайті Treadstone 71, який публікує інформацію із супутників на базі відкритих даних із 2002 року.

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На супутниковому знімку знято кораблі проєкту 775 (Натовська кваліфікація Ropucha). Супроводжує російські судна фрегат із Королівських ВМС Норвегії. Усі судна розташовані на південний схід від острова Сицилія.

[ + – ] Російські кораблі в Середземному морі

За інформацією аналітичного сайту Black Sea News, у Середземному морі цього місяця буде 18 російських бойових кораблів, 8 з яких ракетні. Також є протидиверсійні, розвідувальні кораблі та фрегати. Офіційна версія накопичення військ — проведення навчань у Середземному та Чорному морях.

Дослідники підкреслюють, під час торішнього накопичення військ навесні в Чорному морі було 10 великих десантних кораблів, тепер їх кількість може становити 12-6 кораблів Чорноморського флоту і стільки ж Балтійського, якщо вони пройдуть у Чорне море.

Нагадаємо, 27 січня шість великих десантних корабля РФ увійшли до Середземного моря. Усі вони будуть задіяні у навчаннях російського флоту в усьому світі. Маневри пройдуть одночасно у Середземному та Чорному морях. Через російську загрозу США залишила в Середземному морі авіаносну групу на чолі з USS Harry S. Truman, а також проведе там свої навчання.