Усі шість російських десантних кораблів зайшли до Середземного моря (фото)

Росія запланувала навчання, до яких приєднаються ще кілька кораблів, включаючи крейсер, есмінці та нафтоналивне судно з Тихоокеанського флоту.

Друга група з трьох великих десантних кораблів (ВДК) увійшла до Середземного моря, приєднавшись до перших трьох суден. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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27 січня до Середземного моря зайшли всі шість великих десантних корабля, як заявляють у Міністерстві оборони Росії, судна візьмуть участь у навчаннях. Другу трійку кораблів супроводжував патрульний корабель класу Meteoro ВМС Іспанії та як мінімум один літак ВМС США P-8A Poseidon.

Окрім 6 ВДК до маневрів приєднаються крейсери "Варяг", есмінець "Удалий", "Адмірал Трибуц" та нафтоналивне судно "Борис Бутома" з Тихоокеанського флоту. Також у Середземному морі помічено розвідкорабель "Василь Татищев". Ймовірно, він може стати учасником маневрів.

[ + – ] Російські кораблі у Середземному морі [ + – ] Російські кораблі у Середземному морі [ + – ] Російські кораблі у Середземному морі

У Міноборони РФ не називають конкретної дати старту навчань у Середземному морі, але вже зараз відомо, що вони проводитимуться у всьому світі. У них візьме участь близько 140 кораблів та 60 літаків.

У виданні пишуть, що шість великих десантних кораблів можуть продовжити свій шлях до Чорного моря, де ймовірний напад РФ на Україну. Кораблі здатні нести різні комбінації бронетехніки та десанту. Наразі їхня остаточна мета достовірно невідома.

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Водночас, з огляду на зосередження російських сил навколо кордонів України, залишається побоювання, що ці військово-морські маневри, а також навчання, які мають відбутися в Білорусі, можуть бути частиною планів Кремля щодо масштабного вторгнення в Україну. Ці побоювання підкріплюються як величезними масштабами розгортання російських військ у прикордонних районах, а й появою деяких систем наступального озброєння, включаючи балістичні ракети малої дальності "Іскандер".

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що перші три кораблі РФ зайшли до Середземного моря. Маневри пройдуть одночасно у Середземному та Чорному морях. Через російську загрозу США залишила в Середземному морі авіаносну групу на чолі з USS Harry S. Truman.