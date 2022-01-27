Первые три российские десантные корабля зашли в Средиземное море (фото)

В Черном и Средиземном море планируются одновременные учения. В них примут участие по около 20 кораблей, включая фрегаты и ракетные крейсеры.

Для прохождения учений в Средиземном море через Гибралтарский пролив прошли первые три большие десантные корабли (БДК) проекта 775 и "Петр Моргунов". Об этом сообщают Известия.

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Три российских корабля "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" зашли в Средиземное море. Как передает издание, в Средиземном море планируется провести крупнейшие за последние годы учения. В них примут участие почти двадцать кораблей, включая крейсеры, фрегаты и большие противолодочные корабли.

[ + – ] Проход российских кораблей в Средиземное море [ + – ] Проход российских кораблей в Средиземное море

Учения в Средиземном море будут проходить параллельно учениям в Черном море. Как заявили источники издания, маневры в обоих морях связаны единым замыслом. Все корабли должны прибыть в Средиземное море в конце января-начале февраля. Отмечается, что для БДК "Петр Моргунов" проекта 11711 это первый дальний поход. В состав ВМФ России он был принят чуть больше года назад.

"Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы", — заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В Средиземное море также выдвинулись:

ракетный крейсер "Маршал Устинов"

фрегат "Адмирал флота Касатонов"

большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

буксир Северного флота СБ-406

Тихоокеанский флот во главе с крейсером "Варяг".

Напомним, 20 января 6 российских десантных кораблей вошли в Ла-Манш, аналитики предполагают, что они могут направиться в Черное море для возможного вторжения с побережья. Также сообщалось, что РФ отравляла спутникам США ложные сигналы о начале воздушной атаки на Украину.