Россия отправляла спутникам США ложные сигналы о начале воздушной атаки на Украину

В результате такого трюка, утверждают журналисты, руководство США и Великобритании уже на следующий день стали приводить свои силы в боеготовность.

Накануне, 27 января, появилась информация о том, что российские инженеры разместили ретранслятяторы сигналов на транспортных средствах, которые беспрерывно курсировали по российским авиабазам и создавали впечатление, будто военные самолеты вот-вот поднимут в воздух и начнут атаковать Украину. Об этом сообщает The Sun.

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Американские разведывательные спутники улавливают такие сигналы как данные о том, что множество самолетов готовится одновременно взлететь, чтобы нанести удар по территории Украины.

Вследствие такого трюка руководство США и Великобритании уже на следующий день стали приводить свои силы в боеготовность.

Предполагается, что таким образом Кремль пытается спровоцировать Запад на демонстрацию своей военной мощи, что может послужить формальным поводом для ввода новых российских войск в Украину, поскольку таким образом уже российское руководство будет рассматривать НАТО в качестве агрессора.

Военные источники сообщают, что спутники отслеживали перемещение российских "боевых самолетов" на протяжении целого дня, без остановки. Они двигались по кругу, словно готовясь подняться в воздух. Это вызвало тревогу у руководства стран Запада.

Считается, что Кремль прибегает к такому трюку, пытался еще больше повысить градус напряженности.

[ + – ] Данные о численности войск и военной техники РФ и ВСУ.

Опасения относительно скорого начал Третьей мировой подогреваются по мере того, как российское руководство перебрасывает все больше войск, военной техники и вооружения к границам Украины и на территорию соседней Беларуси, где на период 10-20 февраля анонсировано проведение совместных военных учений.

Вместе с тем, численность военных и количество военной техники указывают на то, что это нечто больше, чем обычные учения.

И все это несмотря на персональные санкции, которыми Запад грозит лично российскому президенту и его окружению.

Ранее Фокус сообщал, что РФ может применить инновационное оружие против ВСУ. Ударные беспилотники и плавающие танки — в арсенале российских войск есть и не вполне традиционное оружие.