Росія надсилала супутникам США помилкові сигнали про початок повітряної атаки на Україну

Внаслідок такого трюку, стверджують журналісти, керівництво США та Великобританії вже наступного дня стали приводити свої сили у боєздатність.

Напередодні, 27 січня, з'явилася інформація про те, що російські інженери розмістили ретранслятори сигналів на транспортних засобах, які безперервно курсували російськими авіабазами і створювали враження, ніби військові літаки ось-ось піднімуть у повітря і почнуть атакувати Україну. Про це повідомляє The Sun.

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Американські розвідувальні супутники вловлюють такі сигнали, як дані про те, що безліч літаків готується одночасно злетіти, щоб завдати удару по території України.

Внаслідок такого трюку керівництво США та Великобританії вже наступного дня стали приводити свої сили у боєздатність.

Вважається, що таким чином Кремль намагається спровокувати Захід на демонстрацію своєї військової могутності, що може стати формальним приводом для введення нових російських військ в Україну, оскільки таким чином вже російське керівництво розглядатиме НАТО як агресора.

Військові джерела повідомляють, що супутники відслідковували переміщення російських "бойових літаків" протягом цілого дня без зупинки. Вони рухалися по колу, ніби готуючись піднятися у повітря. Це викликало тривогу у керівництва країн Заходу.

Вважається, що Кремль вдаючись до такого трюку, намагався ще більше підвищити градус напруженості.

[ + – ] Дані про чисельність військ та військової техніки РФ та ЗСУ.

Побоювання щодо швидкого початку третьої світової підігріваються у міру того, як російське керівництво перекидає все більше військ, військової техніки та озброєння до кордонів України та на територію сусідньої Білорусі, де на період 10-20 лютого анонсовано проведення спільних військових навчань.

Разом з тим, чисельність військових та кількість військової техніки вказують на те, що це щось більше, ніж звичайні навчання.

І все це попри персональні санкції, якими Захід загрожує особисто російському президентові та його оточенню.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ може застосувати інноваційну зброю проти ЗСУ. Ударні безпілотники і танки, що плавають — в арсеналі російських військ є й не зовсім традиційна зброя.