Байдена відмовляють від запровадження руйнівних санкцій проти РФ через Україну, — ЗМІ

Низка енергетичних компаній просить, щоб адміністрація президента США та Конгрес розробили "пільговий період" для постачальників, щоб їхні активи не були заарештовані у разі посилення обмежень.

Великі компанії США та бізнес-групи закликають президента Джо Байдена та Конгрес бути "обережнішими" у питанні запровадження жорстких санкцій проти Росії через Україну. Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

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На тлі можливого вторгнення армії РФ в Україну глава США Джо Байден пригрозив запровадити руйнівні санкції проти Кремля та російського президента Володимира Путіна. Проте, низка великих компаній закликає владу Сполучених Штатів "з обережністю" поставитися до нового пакету обмежень.

Наприклад, бізнес-група, що представляє інтереси корпорацій Chevron (спеціалізація з енергетики – ред.) та General Electric (багатогалузева корпорація, виробник локомотивів, двигунів та газових турбін, а також військової продукції – ред.), просить Білий дім дозволити компаніям до кінця виконувати свої зобов'язання за контрактами та розглянути питання про винятки для продукції при розробці будь-яких санкцій.

Енергетичні компанії також хочуть, щоб Конгрес США обмежив масштаби та терміни санкцій щодо РФ за вторгнення в Україну. За словами президента Національної ради із зовнішньої торгівлі Джейка Колвіна, адміністрації Джо Байдена та конгресменам слід "уточнювати деталі, якщо Вашингтону доведеться вдатися до обмежень".

"Ці деталі повинні включати розгляд "тихих гаваней" або періодів припинення санкцій, щоб компанії могли виконати чинні контракти та зобов'язання, а також запровадження винятків щодо постачання життєво важливих ліків відповідно до давньої політики США", — додав Колвін у коментарі Reuters.

За даними журналістів, енергетичні компанії також звернулися із законодавцем із проханням запровадити "пільговий період", щоб їхні активи не були заарештовані після введення нових санкцій.

Ексспівробітник Міністерства торгівлі США Вільям Рейнш нагадав, що експортні обмеження вводяться поетапно, щоб дати можливість компаніям "згорнути" свій бізнес і завершити наявні поставки. Якщо адміністрація Джо Байдена зважиться на руйнівні санкції проти РФ — вони будуть введені у розпал кризи, що завадить "згортанню" потужностей.

За словами Рейнша, запровадження "тихих гаваней" може захистити постачальників від юридичної відповідальності за порушення санкцій — у разі, якщо компанія доведе, що вантаж потрапив до підсанкційної статті без дозволу за допомогою третіх держав.

Нагадаємо, 25 січня президент Джо Байден під час брифінгу підтвердив, що США запровадять персональні санкції проти Володимира Путіна у разі вторгнення армії РФ в Україну.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post закликав США та ЄС вводити санкції проти Росії до повномасштабного вторгнення.