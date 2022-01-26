Байдена отговаривают от введения разрушительных санкций против РФ из-за Украины, — СМИ

Ряд энергетических компаний просит, чтобы администрация президента США и Конгресс разработали "льготный период" для поставщиков, чтобы их активы не были арестованы в случае ужесточения ограничений.

Крупные компании США и бизнес-группы призывают президента Джо Байдена и Конгресс быть более "осторожными" в вопросе введения жестких санкций против России из-за Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

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На фоне возможного вторжения армии РФ в Украину глава США Джо Байден пригрозил ввести разрушительные санкции против Кремля и российского президента Владимира Путина. Однако, ряд крупных компаний призывают власти Соединенных Штатов "с осторожностью" отнестись к новому пакету ограничений.

Например, бизнес-группа, представляющая интересы корпораций Chevron (специализация по энергетике — ред.) и General Electric (многоотраслевая корпорация, производитель локомотивов, двигателей и газовых турбин, а также ряда военной продукции — ред.), просит Белый дом разрешить компаниям до конца выполнять свои обязательства по контрактам и рассмотреть вопрос об исключениях для продукции при разработке каких-либо санкций.

Энергетические компании также хотят, чтобы Конгресс США ограничил масштабы и сроки санкций в отношении РФ за вторжение в Украину. По словам президента Национального совета по внешней торговле Джейка Колвина, администрации Джо Байдена и конгрессменам следует "уточнять детали, если Вашингтону придется прибегнуть к ограничениям".

"Эти детали должны включать рассмотрение "тихих гаваней" или периодов прекращения санкций, чтобы компании могли выполнить существующие контракты и обязательства, а также введение исключений относительно поставок жизненно важных лекарств в соответствии с давней политикой США", — добавил Колвин в комментарии Reuters.

По данным журналистов, энергетические компании также обратились с законодателем с просьбой ввести "льготный период", чтобы их активы не были арестованы после введения новых санкций.

Экс-сотрудник Министерства торговли США Уильям Рейнш напомнил, что экспортные ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать возможность компаниям "свернуть" свой бизнес изи завершить существующие поставки. Если администрация Джо Байдена решится на разрушительные санкции против РФ — они будут введены в разгар кризиса, что помешает "сворачиванию" мощностей.

По словам Рейнша, внедрение "тихих гаваней" может защитить поставщиков от юридической ответственности за нарушение санкций — в случае, если компания докажет, что груз попал в подсанкционную статью без разрешения при помощи третьих государств.

Напомним, 25 января президент Джо Байден в ходе брифинга подтвердил, что США введут персональные санкции против Владимира Путина в случае вторжения армии РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post призывал США и ЕС вводить санкции против России до полномасштабного вторжения.