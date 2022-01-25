Байден подтвердил введение санкций против Путина в случае нападения РФ на Украину (видео)

В ходе импровизированной пресс-конференции с журналистами глава Белого дома назвал возможное вторжение РФ в Украину "самым масштабным со времен Второй мировой войны".

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в случае вторжения российских войск в Украину Путина ждут персональные санкции, которые американский лидер поддержит лично. На уточняющий вопрос, следует ли ожидать вторжения войск Путина, Байден ответил: "посмотрим", сообщает CNN.

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Россию ожидают тяжелые последствия, если она решится вторгнуться в Украину. Последствия всемирного масштаба, как в экономическом, так и в политическом плане, добавил Джо Байден.

Это может стать самым масштабным вторжением со времен Второй мировой войны. Однако утверждать, что это случится наверняка — то же самое, что гадать на кофейной гуще. Всегда есть вероятность, что стабильные и предсказуемые отношения с Россией продолжатся, уточнил Байден.

Журналисты подстерегли президента США в бутике модной одежды и аксессуаров Honey Made, располагающемся на Капитолийском холме в Вашингтоне. Там Джо Байден дал небольшую импровизированную пресс-конференцию.

Ранее Фокус сообщал, что президент США в ближайшие несколько дней собирается провести два секретных брифинга с представителями Сената и Палаты представителей. Известно, что обсуждать будут санкции против России, которые предполагают ввести законодатели США в случае продолжения агрессии Кремля против Украины, а также переброску американских войск в Восточную Европу.

Восемь с половиной тысяч американских военнослужащих в настоящее время приведены в состоянии боевой готовности, и ожидают приказа командования о переброске в Восточную Европу. Они усилят восточный фланг НАТО в случае обострения ситуации в регионе. Но непосредственно на украинской территории участия в боевых действиях принимать не будут.

Вероятность вторжения российских войск в Украину считает реальной примерно половина украинцев, как показал соцопрос. Количество граждан, которые полагают, что российско-украинская война возможна, лишь незначительно изменилось с начала декабря 2021 года, когда зазвучали первые предостережения Украине о кремлевских планах со стороны представителей американской администрации.