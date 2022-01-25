Пентагон заявил, что США готовят более 8 тысяч военных в случае вторжения РФ в Украину

По приказу Джо Байдена 8500 американских военнослужащих находятся в состоянии "повышенной боевой готовности".

Президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину отдать приказ привести войска в состояние боевой готовности. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на своем брифинге.

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Ожидается, что в случае вторжения в Украину американские войска помогут группам реагирования НАТО во время сдерживания российских сил, которые собираются вдоль границы с Украиной. Кирби также добавил, что войска будут "готовы и к другим непредвиденным обстоятельствам", и в случае необходимости, военные будут дислоцированы на территории стран-союзников в Восточной Европе.

"Совершенно очевидно, что русские не намерены деэскалировать ситуацию", — заявил Кирби на пресс-конференции.

Спикер акцентировал: таким образом Пентагон хочет показать Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО. Кроме того, Кирби заявил, что у Штатов нет разногласий с европейскими союзниками по НАТО относительно реагирования на российскую угрозу в Украине.

Также известно, что Россия может ответить кибератакой, если США продолжат наращивать помощь Украине. Об этом говорится в служебной записке Министерства внутренней безопасности, полученной CNN . В меморандуме сообщается, что ответ России может включать "разрушительные атаки на критически важные объекты инфраструктуры".

Напомним, США осуществляют наблюдательные полеты над Украиной, чтобы отслеживать наращивание российских войск у ее границ. С конца декабря 2021 года ВВС США регулярно летают над Украиной на самолетах RC-135 Rivet Joint, чтобы прослушивать переговоры российских наземных командиров.