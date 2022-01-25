Пентагон заявив, що США готують понад 8 тисяч військових у разі вторгнення РФ в Україну

За наказом Джо Байдена 8500 американських військовослужбовців перебувають у стані "підвищеної бойової готовності".

Президент США Джо Байден доручив міністру оборони Ллойду Остіну віддати наказ привести війська до бойової готовності. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на своєму брифінгу.

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Очікується, що в разі вторгнення в Україну американські війська допоможуть групам реагування НАТО під час стримування російських сил, які збираються вздовж кордону з Україною. Кірбі також додав, що війська будуть "готові й до інших непередбачуваних обставин", і в разі потреби військові будуть дислоковані на території країн-союзників у Східній Європі.

"Цілком очевидно, що росіяни не мають наміру деескалювати ситуацію", — заявив Кірбі на пресконференції.

Спікер наголосив: таким чином Пентагон хоче показати Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. Крім того, Кірбі заявив, що Штати не мають розбіжностей із європейськими союзниками щодо НАТО щодо реагування на російську загрозу в Україні.

Також відомо, що Росія може відповісти кібератакою, якщо США продовжать нарощувати допомогу Україні. Про це йдеться в службовій записці Міністерства внутрішньої безпеки, отриманій CNN. У меморандумі повідомляється, що відповідь Росії може містити "руйнівні атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури".

Нагадаємо, США здійснюють наглядові польоти над Україною, щоб відслідковувати нарощування російських військ біля її кордонів. Із кінця грудня 2021 року ВПС США регулярно літають над Україною літаками RC-135 Rivet Joint, щоб прослуховувати переговори російських наземних командирів.