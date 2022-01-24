"Ми боротимемося": Данілов не виключив ударів по території РФ у разі нового вторгнення

За словами секретаря РНБО, Україна має такі можливості незважаючи на те, що українська армія може бути слабшою за російську.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС заявив, що є чітке розуміння можливостей та планів щодо того, що робитиме армія, у разі повномасштабної агресії Росії.

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На запитання журналіста, чи розглядає Україна у разі військової агресії РФ можливість завдання ударів по інфраструктурі та військових об'єктах по території РФ, Данілов заявив, що Україна має відповідні можливості.

"У нас є ясне розуміння, чим ми займатимемося. Чи маємо ми можливості — можливості у нас є. Чи вистачить нам цих можливостей — може, ми слабші за армію РФ, але це не означає, що ми не воюватимемо. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо", — розповів секретар РНБО.

На уточнювальне запитання журналіста, що є такого, чого не має Росія, Данилов сказав "є" і посміхнувся.

Також секретар РНБО наголосив, що Білорусь нині та країна, яка повністю захоплена Росією. Тому РФ є домінантною у всіх питаннях, тому на думку Олексія Данілова, Білорусь залишилася без президента.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що наразі немає приводу для паніки, оскільки ЗСУ готові давати відсіч російській агресії. Міністр оборони Резніков закликав також подумати українців, як вони можуть приєднатися до захисту України.