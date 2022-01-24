"Нет поводов для паники", — Данилов о возможном вторжении РФ в Украину (видео)

Секретарь СНБО призвал журналистов "сбавить накал" в публикациях, которые посвящены возможному началу широкомасштабных боевых действий со стороны России.

Украина в условиях возможного вторжения РФ полностью контролирует ситуацию и осознает, какой стратегии придерживается Кремль. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, у украинцев на сегодняшний день нет повода для паники, поскольку Вооруженные силы Украины готовы дать отпор в случае военной агрессии.

"В последнее время происходит много информационных событий. Очень много парамилитарных материалов появляются в СМИ. Я хотел бы обратиться к вам, коллеги. Сбавьте накал, который существует. Ситуация является для нас абсолютно понятной. Нет на сегодняшний день никаких поводов для паники. Все должны быть спокойны", — продолжил Алексей Данилов и напомнил, что ситуация с Россией, в том числе на границе, является сложной с 2014 года.

В случае начала широкомасштабных боевых действий секретарь СНБО заверил, что украинцы объединятся для защиты своей страны.

[ + – ] Алексей Данилов прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину

Накануне Нового года Алексей Данилов уверял, что Россия физически не готова к полномасштабной войне с Украиной.

Скопление российских войск на границе не является критическим для безопасности государства, поэтому, по словам секретаря СНБО, власти не рассматривают сценарий с введением военного положения.