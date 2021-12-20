Данилов объяснил, когда в Украине введут военное положение (видео)

Секретарь СНБО считает, что уровень опасности от российских военных не так критичен, как пишут западные СМИ.

Украинцев не стоит лишний раз пугать введением военного положения. Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Апостроф TV.

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Военное командование примет все необходимые решения исходя из имеющихся обстоятельств, пояснил он.

"Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств (для немедленного введения военного положения) нет. А если они завтра появятся, сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить", – подчеркнул Данилов.

[ + – ] Данилов назвал "не очень критичным" уровень увеличения количества военных РФ вблизи Украины

Ситуация 2014 года, когда военные не могли защитить Украину, точно не повторится, потому что все органы государственной власти работают над готовностью к отражению агрессии РФ, уверен секретарь СНБО.

Что делать с военными РФ на границе с Украиной?

Данилов назвал "раздуванием ситуации" материал американской газеты The Washington Post от 30 октября, где говорилось о подозрительном перемещении военной техники и личного состава российской армии к украинским границам. Он согласился с тем, что россияне увеличили военное присутствие, но назвал его "не очень критичным".

[ + – ] Российские военные находятся в 50 километрах от границ с Украиной

"Увеличение не настолько критично, чтобы сейчас говорить: "Все, вот завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим и отлично понимаем, что находятся в радиусе 400 километров от нашей границы и чем они оснащены", – добавил секретарь.

Военная опасность может в любой момент увеличиться, поскольку в Украине не знают о планах Кремля, заключил Данилов.

Напомним, что недавно американская компания Maxar Technologies опубликовала новые cпутниковые снимки, на которых показано увеличение сил РФ у границ с Украиной. В частности, Россия нарастила военную мощь в населенном пункте Солоти Белгородской области.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал, что без помощи западных союзников Украина не выстоит в войне с Россией.