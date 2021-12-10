Без Запада не выстоять: в ГУР Минобороны описали наихудший сценарий вторжения России

Россия начнет вторжение в Украину с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами. Ответственность за боевые действия полностью ляжет на плечи полевых командиров.

Украина одна не выдержит полномасштабное вторжение России, для этого потребуется помощь Запада. Об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times.

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"К сожалению, Украине нужно быть объективной. На данном этапе без поддержки западных сил не хватит военных ресурсов, чтобы отразить полномасштабное нападение России", – сообщил глава военной разведки.

[ + – ] Буданов считает, что сначала Россия нанесет удары с воздуха по складам боеприпасов

Наихудший сценарий вторжения РФ

Буданов изложил самый худший сценарий российского вторжения. Сначала последуют авиаудары и ракетные обстрелы по складам боеприпасов и по военным в окопах. Украинских военных быстро выведут из строя, командование не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Ответственность за боевые действия полностью перейдет на полевых командиров.

"Они будут стоять, пока есть патроны. Командиры смогут использовать то, что у них есть в руках. Но поверьте, что без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять", – заявил Буданов.

[ + – ] В первую очередь пострадают военные в окопах

Как пишет The New York Times, отсутствие гарантий от западных покровителей вызывает ужас у украинских чиновников.

"Им нужно решить, либо мы являемся союзниками и в этом случае нам помогают. Или они должны признать, что это не совсем так. Если цивилизованный мир хочет избежать катастрофы, а это будет катастрофа для всех, нам нужна военно-техническая поддержка сейчас, а не завтра, не послезавтра и не через год", – подчеркнул он.

[ + – ] Украинским военным нужны запасы оружия Фото: Штаб ООС

Кроме Буданова, журналисты газеты пообщались с несколькими высокопоставленными военными чиновниками из Украины.

Один из собеседников подтвердил доставку ракет для противотанковых комплексов Javelin месяц назад. В бою их еще не испытали.

[ + – ] Джавелины еще не применяли на фронте

"Джавелины там, если наши враги применят танки, их используют", — добавил чиновник.

Другой военный чиновник сказал, что если справиться с натиском РФ не получится, военные откроют склады с оружием и позволят людям взять все, чтобы защитить себя и семьи.

Напомним, что президент США Джо Байден во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Россия не будет повышать уровень военной напряженности.

После разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным США могут давить на Украину, чтобы она пошла на уступки по Донбассу. Штаты могут требовать предоставить автономию для временно оккупированных территорий.