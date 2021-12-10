Без Заходу не вистояти: у ГУР Міноборони описали найгірший сценарій вторгнення Росії

Росія почне вторгнення в Україну з авіаударів і ракетного обстрілу складів із боєприпасами. Відповідальність за бойові дії повністю ляже на плечі польових командирів.

Україна одна не витримає повномасштабне вторгнення Росії, для цього буде потрібна допомога Заходу. Про це сказав голова управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The New York Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"На жаль, Україні потрібно бути об'єктивною. На цьому етапі без підтримки західних сил не вистачить військових ресурсів, щоб відбити повномасштабний напад Росії", – повідомив голова військової розвідки.

[ + – ] Буданов вважає, що спочатку Росія завдасть ударів із повітря по складах боєприпасів

Найгірший сценарій вторгнення РФ

Буданов виклав найгірший сценарій російського вторгнення. Спочатку підуть авіаудари та ракетні обстріли по складах боєприпасів і по військових в окопах. Українських військових швидко виведуть із ладу, командування не зможе координувати оборону та постачати фронт. Відповідальність за бойові дії повністю перейде до польових командирів.

"Вони стоятимуть, поки є патрони. Командири зможуть використати те, що в них є в руках. Але повірте, що без доставки резервів у світі немає армії, яка б могла встояти", — заявив Буданов.

[ + – ] Насамперед постраждають військові в окопах

Як пише The New York Times, відсутність гарантій від західних покровителів викликає страх в українських чиновників.

"Їм потрібно вирішити, чи ми є союзниками, і в цьому випадку нам допомагають. Або вони повинні визнати, що це не зовсім так. Якщо цивілізований світ хоче уникнути катастрофи, а це буде катастрофа для всіх, нам потрібна військово-технічна підтримка зараз, а не завтра, не післязавтра та не через рік", – наголосив він.

[ + – ] Українським військовим потрібні запаси зброї Фото: Штаб ООС

Окрім Буданова, журналісти газети поспілкувалися з кількома високопосадовцями з України.

Один зі співрозмовників підтвердив доставку ракет для протитанкових комплексів Javelin місяць тому. У бою їх ще не випробовували.

[ + – ] Джавеліни ще не застосовували на фронті

"Джавеліни" там, якщо наші вороги застосують танки, їх використають", — додав чиновник.

Інший військовий чиновник сказав, що якщо впоратися з натиском РФ не вийде, військові відкриють склади зі зброєю та дозволять людям узяти все, щоб захистити себе та сім'ї.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден під час бесіди з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що Росія не підвищуватиме рівень військової напруги.

Після розмови Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним США можуть тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки щодо Донбасу. Штати можуть вимагати надати автономію для тимчасово окупованих територій.