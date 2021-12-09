США чинитимуть тиск на Україну для поступок щодо Донбасу, — AP

Як заявляють журналісти, адміністрація Байдена може спонукати Київ поступитися питанням поліції, охорони здоров'я та освіти.

Після проведення онлайн-переговорів президента США та Росії, адміністрація Байдена вирішила взяти на себе більш вагому роль у дипломатії. На Україну можуть тиснути, щоб вона пішла на певні поступки на Донбасі. Про це повідомляють джерела AP News.

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Повідомляється, що будь-які переговори щодо мирного вирішення суперництва Заходу та Сходу буде мінним полем для президента Джо Байдена. Але представники адміністрації припустили, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб країна офіційно дала частину автономії для ОРДЛО.

Основний виклик для Байдена, як пишуть у виданні, полягає у тому, щоб спонукати Київ вжити деяких заходів. Однак вони не повинні створити враження, що Україна йде на поступки Путіну. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявляє, що поступки можуть містити контроль ОРДЛО над охороною здоров'я, поліцією та освітою.

"Але я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які поставили б під загрозу їхній суверенітет чи здатність національного уряду приймати рішення", — підсумував Пайфер.

Нагадаємо, за словами Байдена, США не будуть відправляти свої війська в Україну у разі вторгнення Росії. У новому оборонному бюджеті США передбачається 300 млн. доларів Україні, а також 4 млрд. на захист у разі вторгнення РФ.

Після переговорів Джо Байден заявляв, що попередив Володимира Путіна про серйозні економічні наслідки, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну.