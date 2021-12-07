Економічні й "інші" заходи: Байден попередив Путіна про відповідь за вторгнення в Україну

Під час переговорів президенти згадали, як СРСР і США співпрацювали під час Другої світової війни, обговорили стратегічну стабільність, питання кібербезпеки й Іран. Байден висловив глибоке занепокоєння через концентрацію сил РФ навколо України.

Президент США Джо Байден попередив російського колегу Володимира Путіна про рішучі економічні санкції й інші заходи в разі посилення військової напруги на кордоні з Україною. Про це повідомив Білий дім за підсумками онлайн-зустріч двох президентів.

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Байден висловив глибоке занепокоєння США через концентрацію Росією сил навколо України. Він ясно дав зрозуміти, що Штати та союзники діятимуть у відповідь. Обидва президенти доручили своїм командам вживати заходів у тісній співпраці з союзниками та партнерами.

Крім України, Путін і Байден обговорили стратегічну стабільність, питання кібербезпеки та проблему з Іраном.

[ + – ] Путін під час діалогу з Байденом звинувачував Київ у ескалації конфлікту на Донбасі Фото: Kremlin.ru

Що кажуть у Москві?

У релізі, який опублікував Кремль, ішлося про реалізацію підсумків липневого саміту в Женеві. Президенти під час бесіди згадали про союзництво двох країн у роки Другої світової війни.

"Принесені тоді жертви не повинні бути забуті, а саме союзництво має бути прикладом для налагодження контактів і спільної роботи в сьогоднішніх реаліях", — заявили в адміністрації президента РФ.

Путін звинувачував Україну в невиконанні Мінських угод і домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі".

"Президент Росії висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу", – зазначили в Кремлі.

Байден наголосив на загрозі пересування російських військ поблизу кордонів із Україною.

[ + – ] Можливі напрямки атак РФ і Білорусі в разі воєнного вторгнення в Україну Фото: Focus.ua

"Володимир Путін у відповідь підкреслив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території та нарощує військовий потенціал", — йдеться в повідомленні.

Сенатори відкликали санкції

Після переговорів Путіна та Байдена з проекту військового бюджету США зник пункт про санкції щодо газопроводу "Північний потік – 2".

Американські законодавці вирішили не запроваджувати санкції проти 35 росіян із оточення президента Росії Володимира Путіна. Ідеться про російського прем'єра Михайла Мішустіна та прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

У бюджеті заклали збільшену військову допомогу Україні та $4 млрд на стримування РФ.

Байден і Путін спілкувалися в закритому режимі. Для журналістів показали лише обмін привітаннями між двома президентами.

Фокус також писав, що Байден поговорить телефоном із президентом України Володимиром Зеленським після діалогу з Путіним.