З оборонного бюджету США зникли санкції проти "Північного потоку-2" й оточення Путіна
Водночас американський Сенат погодився виділити $4 млрд на стримування РФ та $300 млн військової допомоги Україні.
Проєкт військового бюджету США не містить згадки про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у заяві до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, який опубліковано на сайті Палати представників.
"Законопроєкт Палати представників містив положення (розділ 1325), яке накаже президенту (США Джо Байдену) запровадити санкції проти "Північного потоку-2". У поправці Сенату не було такого положення, у заяві його також немає", — сказано в документі.
35 росіян з оточення Путіна
Із проєкту оборонного бюджету прибрали пункт про запровадження санкцій проти 35 росіян з оточення президента Росії Володимира Путіна. До цього списку входять прем'єр РФ Михайло Мішустін, глава ЦВК Елла Памфілова, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і бізнесмени Роман Абрамович та Алішер Усманов.
До проєкту бюджету також не внесли заборону для громадян США угоди, пов'язані із суверенним боргом РФ.
Військова допомога США
Американські законодавці погодилися виділити $4 млрд на військове стримування Росії. Україні сенатори вирішили надати $300 млн військової допомоги.
До виходу цієї заяви американське агентство Bloomberg писало про плани США домогтися повного зупинення газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами джерел, Вашингтон хоче змусити Німеччину відмовитися від газопроводу за умов такого сценарію.
У Сенаті обговорювали можливі варіанти введення санкцій проти російських банків та експорту товарів з РФ. Пакет санкцій має бути швидко реалізованим, всеосяжним і болісним.
З огляду на те, що трубопровід не запущено, Німеччина знайде способи сповільнити завершення проєкту "Північний потік-2" в разі вторгнення РФ в Україну, говорив один із чиновників.
Зазначимо, що заява до проєкту оборонного бюджету США вийшла після розмови Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" братиме участь у сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.
Фокус до цього писав, що деякі німецькі політики не хотіли, щоб Україна брала участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Зокрема депутат "Лівої партії" Клаус Ернст стверджував, що Україна не оплачує поставлені обсяги газу.
Також Єврокомісія може продовжити сертифікацію "Північного потоку-2" до 8 травня 2022 через бюрократичні процедури.