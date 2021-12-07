З оборонного бюджету США зникли санкції проти "Північного потоку-2" й оточення Путіна

Водночас американський Сенат погодився виділити $4 млрд на стримування РФ та $300 млн військової допомоги Україні.

Проєкт військового бюджету США не містить згадки про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у заяві до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, який опубліковано на сайті Палати представників.

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"Законопроєкт Палати представників містив положення (розділ 1325), яке накаже президенту (США Джо Байдену) запровадити санкції проти "Північного потоку-2". У поправці Сенату не було такого положення, у заяві його також немає", — сказано в документі.

35 росіян з оточення Путіна

Із проєкту оборонного бюджету прибрали пункт про запровадження санкцій проти 35 росіян з оточення президента Росії Володимира Путіна. До цього списку входять прем'єр РФ Михайло Мішустін, глава ЦВК Елла Памфілова, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і бізнесмени Роман Абрамович та Алішер Усманов.

До проєкту бюджету також не внесли заборону для громадян США угоди, пов'язані із суверенним боргом РФ.

Військова допомога США

Американські законодавці погодилися виділити $4 млрд на військове стримування Росії. Україні сенатори вирішили надати $300 млн військової допомоги.

До виходу цієї заяви американське агентство Bloomberg писало про плани США домогтися повного зупинення газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами джерел, Вашингтон хоче змусити Німеччину відмовитися від газопроводу за умов такого сценарію.

У Сенаті обговорювали можливі варіанти введення санкцій проти російських банків та експорту товарів з РФ. Пакет санкцій має бути швидко реалізованим, всеосяжним і болісним.

З огляду на те, що трубопровід не запущено, Німеччина знайде способи сповільнити завершення проєкту "Північний потік-2" в разі вторгнення РФ в Україну, говорив один із чиновників.

Зазначимо, що заява до проєкту оборонного бюджету США вийшла після розмови Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" братиме участь у сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

Фокус до цього писав, що деякі німецькі політики не хотіли, щоб Україна брала участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Зокрема депутат "Лівої партії" Клаус Ернст стверджував, що Україна не оплачує поставлені обсяги газу.

Також Єврокомісія може продовжити сертифікацію "Північного потоку-2" до 8 травня 2022 через бюрократичні процедури.