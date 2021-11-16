Україна братиме участь у сертифікації "Північного потоку-2": що відомо (відео)

Пізніше журналістам удалося дізнатися, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації російського газопроводу без права вето.

НАК "Нафтогаз України" братиме участь у сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це повідомив у Facebook голова компанії Юрій Вітренко.

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Німецький регулятор BNetzA тепер має враховувати позицію та аргументи України під час сертифікації газопроводу.

"Це дасть можливість дізнатися аргументи Nord Stream 2 AG, що означає велику прозорість процесу. Це важливо, тому що BNetzA остаточно визначить, чи буде "Північний потік-2" введений в експлуатацію і на яких умовах", — пояснив Вітренко.

У "Нафтогазі" готові надати юридичну позицію регулятору. Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не можна сертифікувати без повної відповідності європейському енергетичному законодавству, наголосив Вітренко.

Глава компанії додав, що домінантний стан російського газового монополіста "Газпром" у процесі запуску "Північного потоку-2" суперечить європейському законодавству та загрожує конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн.

Без права вето

Німецьке федеральне мережеве агентство підтвердило допуск "Нафтогазу" та Оператора ГТС України до процесу сертифікації "Північного потоку-2" без права вето.

"Допущені до процесу мають права, зокрема давати оцінку. Права вето вони не мають", — уточнив представник агентства.

Генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон також підтвердив цю інформацію та наголосив, що обов'язок компанії полягає у захисті інтересів держави.

"Тому, коли Nord Stream-2 AG подала заявку на сертифікацію як незалежний оператор транспортування газу, ми не могли стояти осторонь. Ми повинні втрутитися в цей процес, висловити серйозні заперечення та навести правові аргументи", — сказав Макогон.

Фокус раніше повідомляв, що деякі німецькі політики виступали проти участі України у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Депутат "Лівої партії" Клаус Ернст говорив, що Україна не сплачує рахунки за газ.

Окрім цього, Єврокомісія може продовжити сертифікацію "Північного потоку-2" до 8 травня наступного року. Це з особливостями бюрократичних процедур.

"Нафтогаз" пропонував Євросоюзу альтернативу "Північному потоку-2". Вітренко заявляв, що компанія забезпечить обсяги транзиту газу через Україну, які відповідають потужностям газопроводу.