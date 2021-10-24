Поставки на спецумовах: "Нафтогаз" запропонував Євросоюзу альтернативу "Північному потоку — 2"

За словами голови правління, вартість додаткового транзиту може бути на 50% нижче вартості, яка передбачена за контрактом з "Газпромом".

"Нафтогаз" готовий забезпечити додаткові обсяги транзиту газу через Україну, які відповідають потужностям газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомив глава правління монополіста Юрій Вітренко.

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За його словами, "Нафтогаз", який є контрагентом "Газпрому" в угоді про транзит газу, готовий на спецумовах організувати щорічні поставки додаткових 55 млрд кубометрів палива через ГТС України в якості альтернативи газопроводу "Північний потік-2".

Юрій Вітренко запевнив, що озвучені обсяги додаткових поставок відповідають потужностям російського трубопроводу, через який "Газпром" планує поставляти газ в країни Євросоюзу.

"Вартість такого транзиту може бути на 50% нижче вартості, передбаченої в нашому контракті з Газпромом. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб нашими клієнтами були європейські компанії, і для них ми забезпечимо умови не гірші, ніж для Газпрому", — продовжив глава правління монополіста.

Підсумовуючи, Юрій Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" може укладати договори згідно з міжнародним правом і, одночасно з цим, відповідати існуючим стандартам.

[ + – ] Альтернатива газопроводу "Північний потік-2"

Раніше Фокус повідомляв, що "Нафтогаз" закликав ввести санкції проти "Північного потоку-2". Юрій Вітренко звернувся до США і Німеччини, які підписали угоду по трубопроводу, із закликом ввести обмеження проти російського проекту за використання газу в якості зброї проти України.

Також Фокус розповідав, що "Нафтогаз" хоче брати участь в сертифікації "Північного потоку-2". За словами голови правління Юрія Вітренка, Київ, беручи участь в сертифікації проекту, буде наполягати на порушенні СП-2 європейського законодавства.