Поставки на спецусловиях: "Нафтогаз" предложил Евросоюзу альтернативу "Северному потоку - 2"

По словам главы правления, стоимость дополнительного транзита может быть на 50% ниже стоимости, которая предусмотрена по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" готов обеспечить дополнительные объемы транзита газа через Украину, которые соответствуют мощностям газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил глава правления монополиста Юрий Витренко.

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По его словам, "Нафтогаз", который является контрагентом "Газпрома" в соглашении о транзите газа, готов на спецусловиях организовать ежегодные поставки дополнительных 55 млрд кубометров топлива через ГТС Украины в качестве альтернативы газопроводу "Северный поток-2".

Юрий Витренко заверил, что озвученные объемы дополнительных поставок соответствуют мощностям российского трубопровода, через который "Газпром" планирует поставлять газ в страны Евросоюза.

"Стоимость такого транзита может быть на 50% ниже стоимости, предусмотренной в нашем контракте с Газпромом. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нашими клиентами были европейские компании, и для них мы обеспечим условия не хуже, чем для Газпрома", — продолжил глава правления монополиста.

Подытоживая, Юрий Витренко отметил, что "Нафтогаз" может заключать договоры согласно международному праву и, одновременно с этим, соответствовать существующим стандартам.

[ + – ] Альтернатива газопроводу "Северный поток-2"

Ранее Фокус сообщал, что "Нафтогаз" призвал ввести санкции против "Северного потока-2". Юрий Витренко обратился к США и Германии, которые подписали соглашение по трубопроводу, с призывом ввести ограничения против российского проекта за использование газа в качестве оружия против Украины.

Также Фокус рассказывал, что "Нафтогаз" хочет участвовать в сертификации "Северного потока-2". По словам главы правления Юрия Витренко, Киев, участвуя в сертификации проекта, будет настаивать на нарушении СП-2 европейского законодательства.