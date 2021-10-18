"Нафтогаз" намерен поучаствовать в сертификации СП-2: Витренко рассказал зачем

Запуск российского газопровода идет вразрез с европейским законодательством и Киев намерен акцентировать на этом внимание.

Украина будет участвовать в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". НАК "Нафтогаз Украины" уже подала для этого заявку в Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA), заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Чиновник утверждает, что участие Киева в процессе сертификации необходимо для того, чтобы ему помешать.

Глава правления компании отметил, что "Нафтогаз" покупает большие объемы газа на европейском рынке и является его активным участником. Конкурентность на рынке — важная составляющая, на которую сертификация оператора СП-2 может негативно повлиять, говорит Витренко.

"Поэтому мы заинтересованы, мы имеем прямую заинтересованность в том, чтобы этот рынок был конкурентным. Именно с этой позиции мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока-2" причинит вред конкуренции на германском рынке, причинит вред на европейском рынке, в частности, на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии", – подчеркнул менеджер украинской компании.

Он утверждает, что использование Россией газа, как энергетического оружия против Украины — не единственная причина, по которой СП-2 не должен быть запущен.

"Основная позиция в этой конкретной заявке состоит в том, что оператор "Северного потока-2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентных действий "Газпрома", в том числе из-за строительства и запуска в эксплуатацию этого газопровода", – заявил Витренко.

[ + – ] газопровод Северный поток 2 Фото: РБК

Также, по его словам, от процесса сертификации оператора "Северного потока-2" немецким агентством BNetzA зависит возможность запуска трубопровода в коммерческом режиме. А заявление Украины на участие в этом процессе обяжет агентство формально учитывать аргументы и позицию "Нафтогаза". НАК, в свою очередь, собирается акцентировать на несоответствие запуска СП-2 европейскому законодательству.

Что известно о сертификации оператора СП-2?

Решение о сертификации оператора "Северного потока-2" немецкое агентство должна принять до 8 января. Затем потребуется от двух до четырех месяцев для оценки решения Еврокомиссией. Немецкий регулятор, в свою очередь, должен максимально учитывать мнение ЕК.

В начале августа PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply&Trading (PST) обратились к регулятору Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации, инициированной по запросу Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток-2". При этом польская компания настаивает, что Nord Stream 2 AG не отвечает требованиям к независимому оператору газопровода.

Также Фокус писал, что в Польше раскритиковали ЕС за завершение строительства российского газопровода СП-2 в условиях военной агрессии России против Украины.

Напомним, 18 октября стало известно, что первую нитку "Северного потока-2" полностью заполнили техническим газом.

"Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" в сентябре. Чтобы начать осуществлять поставки газа, Nord Stream 2 AG должен пройти сертификацию в качестве независимого оператора.