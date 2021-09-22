"Украина окажется в еще большей опасности", — Дуда пристыдил ЕС из-за "Северного потока-2"

Европа показывает свое безразличие к борьбе, которую ведет Украина за свою независимость.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Европейский Союз за завершение строительство российского газопровода "Северный поток-2" в условиях военной агрессии против Украины. Об этом политик заявил в ходе выступления в ГА ООН.

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Анджей Дуда напомнил, что после завершения строительства газопровод будет приносить стране-агрессору миллиардные доходы.

Президент Польши предупредил, что с момента запуска "Северного потока-2" Украина окажется в еще большей опасности.

"Какова была реакция богатых северных стран на эту драму украинского народа, борющегося за независимость? Это было строительство большого газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ пойдет в Западную Европу, принося еще миллиарды агрессору и полную беспомощность или даже безразличие к тому, что Украина теперь находится в еще большей опасности", — пристыдил Дуда страны Европейского Союза.

Польский лидер напомнил, что участвовал в саммите Крымской платформы, который проходил в Киеве накануне Дня Независимости Украины. По словам Анджея Дуды, в украинской столице он пытался "найти" европейских политиков, которые одобряли и лоббировали строительство российского газопровода "Северный поток-2", однако они проигнорировали дипломатическое мероприятие.

"Я был там (на Крымской платформе — ред.) одним из немногих лидеров богатых северных стран. Я искал там глазами тех, кто строил и одобрял строительство "Северного потока-2", и не нашел их", — подытожил Дуда, выступая в Генассамблее ООН.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал "Северный поток-2", назвав газопровод "стратегической ошибкой".

По его словам, Владимир Путин с помощью газопровода может сильнее давить на Европу, и рост цен на газ на европейских рынках это доказывает.

"Я считаю это (строительство СП-2 — ред.) стратегической ошибкой, и теперь рост цен на газ является доказательством подтверждения наших опасений, нашего тезиса. Ведь предоставление дополнительных инструментов ценового шантажа Газпрому, президенту Путину увеличивает возможность давления на Европу. Ошибка, которая, к сожалению, может очень сильно вернуться", — добавил глава правительства Польши.

Ранее Фокус рассказывал про завершение строительства "Северного потока-2". Россия планирует запустить поставки газа в страны Европы по первой нитке газопровода уже 1 октября.

Также Фокус сообщал, что РФ могут наказать за запуск "Северного потока-2" без разрешения. Немецкий энергорегулятор сперва должен сертифицировать газопровод и убедиться, что проект соответствует нормам ЕС. Если оператор "СП-2" нарушит это правило — ему грозит наказание от регулятора Германии.