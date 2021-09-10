Германия может наказать Россию за запуск "Северного потока-2" без разрешения

Энергетический регулятор ФРГ должен сперва сертифицировать газопровод, убедившись в том, что он соответствует европейским нормам. Когда это произойдет пока неизвестно.

Оператору газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG понадобится дождаться сертификации объекта Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur), прежде чем ему будет разрешено прокачивать газ. Если оператор нарушит это правило, ему грозит наказание со стороны немецкого регулятора. Об этом пишет агентство Reuters.

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"В Bundesnetzagentur заявили, что не знают, сколько времени потребуется, чтобы достичь решения о сертификации, но регулятор может наказать консорциум (Nord Stream 2 AG — ред.), если он начнет операции (по закачке газа) без одобрения", — говорится в публикации.

В свою очередь директор "Оператор ГТС Украины" по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова заявила журналистам, что "завершение строительства (трубопровода) не означает его запуск".

"И (запуска) не произойдет, пока не будет сертифицирован трубопровод", — сказала представитель украинского оператора.

Глава департамента рынков электроэнергии и газа в аналитической фирме Rystad Energy Карлос Торрес Диас в комментарии журналистам выразил мнение, что для закачки газа через "Северный поток-2" потребуется время.

"На самом деле реакции со стороны рынка (на завершение строительства трубопровода — ред.) пока не было, поэтому я думаю, что это также подтверждает ожидания, что коммерческие поставки газа (через "Северный поток-2" в ближайшее время не ожидаются", — сказал эксперт.

Для того, чтобы немецкий энергетический регулятор сертифицировал российский трубопровод, проект должен соответствовать европейским правилам разделения — чтобы одна и та же компания не была владельцем "Северного потока-2" и поставщиком газа одновременно, пишет агентство.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, российская корпорация "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

По данным СМИ, Россия намерена запустить этот проект в эксплуатацию уже в октябре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после запуска "Северного потока-2" в стране могут вырасти цены на газ.