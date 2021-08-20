После запуска "Северного потока-2" цены на газ в Украине могут вырасти, – Зеленский

Президент считает, что Россия для повышения стоимости газа на европейском рынке может искусственно создать дефицит его поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, НВ и Новой газеты допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после того, как будет запущен российский газопровод "Северный поток-2", информирует пресс-служба Офиса президента.

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Комментируя обещания США и ФРГ инвестировать в качестве компенсации убытков от запуска этого проекта миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины, глава государства заявил, что Украина из-за прекращения транзита газа через территорию страны ежегодно будет терять около 2 миллиардов долларов.

Кроме того, считает Зеленский, могут вырасти цены на газ для украинских потребителей в связи с тем, что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

"Северный поток – 2" – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб, достаточно использовать экономические инструменты", – сказал он.

Отметим, заявление российского "Газпрома" об использовании газопровода "Северный поток-2" спровоцировало падение цены на газ на европейской бирже ниже $500 за тысячу кубометров.

19 августа "Газпром" заявил, что после запуска "Северного потока-2" через этот газопровод в страны Европы будет поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

В конце июля США и Германия достигли соглашения по газопроводу "Северный поток-2", которое позволяет Германии вводить санкции за использование газа для давления на другие страны.

Фокус разбирался, чем может обернуться для Украины соглашение США и Германии по "Северному потоку-2".