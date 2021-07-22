"Ничего личного — это экономика". Чем обернется для Украины соглашение США и Германии о СП-2

Вашингтон и Берлин заключили соглашение по строящемуся газопроводу "Северный поток-2", которое предусматривает и компенсации для Украины. Фокус собрал все, что известно об этих договоренностях, и узнал у экспертов, чем они обернутся для Киева.

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США и Германия заключили соглашение по российскому газопроводу "Северный поток-2", строительство которого практически завершено. Соотвествующее заявление 21 июля сделала заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд, а позже текст документа был опубликован на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

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Среди прочего соглашение предусматривает и гарантии с компенсациями для Украины. Фокус решил собрать все, что известно о сделке, и пообщался с экспертами, чтобы понять, каких последствий — экономических и политических — ждать от нее Украине.

[ + – ] США и Германия заключили соглашение по российскому газопроводу "Северный поток-2" Фото: GettyImages.com

Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2": в чем его суть

Согласно обнародованному тексту документа, который носит название "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", договоренности между Вашингтоном и Берлином по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматривают следующее:

Германия обязуется добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины на десять лет после окончания контракта в 2024 году; переговоры по этому вопросу должны стартовать не позднее 1 сентября;

после окончания контракта в 2024 году; переговоры по этому вопросу должны стартовать не позднее 1 сентября; Берлин направит более 1 миллиарда долларов финансовой помощи в так называемый "Зеленый фонд" для развития возобновляемых источников энергии в Украине; первый взнос немецкая сторона сделает в размере 175 млн долларов США;

в так называемый "Зеленый фонд" для развития возобновляемых источников энергии в Украине; первый взнос немецкая сторона сделает в размере 175 млн долларов США; для развития энергетических проектов и поддержки поэтапного отказа Киева от использования угля Германия назначит специального посланника, который будет управлять специально созданными для этого фондами в размере 70 миллионов долларов;

Вашингтон и Берлин будут добиваться снижения зависимости Украины от транзита и поставок на ее территорию российского газа;

Германия будет вводить санкции против России и призывать к аналогичному шагу Европейский Союз, если Кремль начнет использовать энергетические ресурсы для давления на другие страны или продолжит совершать агрессивные действия по отношению к Украине;

и призывать к аналогичному шагу Европейский Союз, если Кремль начнет использовать энергетические ресурсы для давления на другие страны или продолжит совершать агрессивные действия по отношению к Украине; Берлин обязуется добиваться урегулирования конфликта на Донбассе; Германия намерена активизировать нормандский переговорный формат для выполнения Минских соглашений, а США высказали поддержку Берлину и Парижу в достижении мира на востоке Украины.

Также в документе подчеркивается, что США и Германия поддерживают суверенитет, территориальную целостность, энергетическую безопасность и европейский путь Украины.

[ + – ] Длина "Северного потока - 2" — около 1230 км и по нему будет идти основной поток российского газа в Европу

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На информацию о соглашении уже отреагировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время пресс-конференции, которая состоялась 22 июля, чиновник заявил, что у официального Киева есть "много вопросов" касательно того, как договоренность между Вашингтоном и Берлином может уменьшить оборонные риски для Украины и стран Европы.

Кулеба считает, что закрепленные в соглашении гарантии безопасности для Украины должны быть более явными и подчеркнул, что украинская сторона намерена обсудить этот момент с США и Германией.

[ + – ] Дмитрий Кулеба: у Киева осталось много вопросов Фото: Getty Images

Комментируя экономическую часть сделки глава дипломатического ведомства отметил, что Киев обнародует официальную позицию по этому вопросу после более внимательного анализа текста.

Также Кулеба подчеркнул, что на текущий момент неизвестно, согласится ли российская сторона выполнять обязанности, которые предусмотрены договором. А именно — сохранит ли транзит газа через Украину после 2024 года. Поставил под сомнение глава украинской дипломатии и гарантии безопасности Украины со стороны РФ.

[ + – ] Газопровод "Северный поток - 2" частично проходит по дну моря Фото: УП

"Новый Будапештский меморандум": эксперты о соглашении между США и Германией по СП-2

Политолог Евгений Магда в комментарии Фокусу отмечает, что документ, обнародованный по итогам переговоров между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2", является лишь декларативным.

"Это просто заявление. Там нет ни одной подписи. И кто будет нести ответственность за его невыполнение?" — отмечает эксперт, напоминая о Будапештском меморандуме 1994 года, который также не имеет юридической силы и не является обязательным для выполнения.

Евгений Магда полагает, что немецкая партия "Союз 90/Зеленых", которая выступает против самой идеи "Северного потока-2", в случае прихода к власти вряд ли будет придерживаться достигнутого соглашения.

В целом же Магда оценивает сделку между США и Германией как проигрышную для Украины.

Эксперт подчеркивает, что обещанный Берлином Киеву 1 миллиард долларов для бюджета Украины несущественнен (запланированные доходы государственного бюджета Украины на 2021 год — почти 40 миллиардов долларов). Также Магда отмечает, что ежегодно российский "Нафтогаз" платит украинскому "Газпрому" за транспортировку газа по своей территории больше той суммы, которую Германия намерена предоставить Украине в качестве компенсации за запуск "Северного потока-2" (только за 2020 год Россия заплатила Украине 2,11 миллиарда долларов за транспортировку голубого топлива).

Перспективу снижения цен на коммунальные услуги для украинцев из-за возможного развития "зеленой" энергетики Магда считает маловероятной, а в политическом плане эксперт прогнозирует кризис из-за усиления влияния президента РФ Владимира Путина.

[ + – ] "Сделка по СП-2 — не победа и не "зрада", это суровая трагикомическая реальность большой политики" Фото: УП

"Реальность большой политики": почему США и Германия не обсудили с Украиной договор по СП-2

Политтехнолог Олег Постернак называет соглашение между США и Германией "вкладом в американо-немецкую связку, выгодную администрации Джо Байдена и немецкому правительству". По его словам, укрепление такой связки и возрождение практики малых союзов важно президенту США в контексте приоритетного противостояния с Китаем.

Постернак предполагает, что в будущем можно будет увидеть действия Германии, направленные на ограничение китайского торгово-экономического влияния.

"Поэтому для Украины это не победа и не "зрада" — это суровая трагикомическая реальность большой политики. И эта реальность была и ранее понятной, но просто не настолько публично подсвеченной", — констатирует эксперт.

Постернак утверждает, что интересы Украины волнуют Запад лишь тогда, когда они увязаны с интересами ведущих западных стран.

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"С другой стороны, если этот болезненный удар по своим энергетическим интересам будет раздувать сама украинская власть, то это может повлиять на восприятие гражданами целесообразности и значимости евроинтеграционного курса", — подчеркивает политтехнолог, добавляя, что без определенных знаковых успехов этот курс теряет в глазах обычных украинцев прежний идейно-политический смысл.

Постернак считает, что Россия однозначно будет сворачивать транзит газа через Украину в связи с окончанием в 2024 году контракта, а Германия и США ограничатся классическими заявлениями. "Ничего личного — это экономика, как говорится", — отмечает он.

Чтобы избежать политического и экономического кризисов, утверждает Постернак, Украине необходимо вкладывать ресурсы в компенсацию потерь от снижения транзита газа и укреплять стратегический союз стран Балтийско-Черноморской оси, наполняя его экономическими проектами.

[ + – ] В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки "Северного потока - 2" завершена

Что делать Украине: "Биться до конца и поднимать союзников"

Политический эксперт Тарас Загородний, комментируя соглашение между Вашингтоном и Берлином, подчеркивает, что на текущий момент статус договоренностей "непонятен", поскольку не обнародованы документы, закрепляющие заявление.

"Судя по сообщениям, тандему Германии-России не удалось вырвать обещание не вводить санкции на СП-2 в будущем, хотя раньше об этом мелькало. То есть биться нужно до конца и поднимать союзников (Польшу и конгрессменов в США)", — отмечает Загородний.

Украине необходимо вкладывать ресурсы в компенсацию потерь от снижения транзита газа и укреплять стратегический союз стран Балтийско-Черноморской оси.

Также эксперт считает, что нет смысла анализировать то, о чем договорились стороны в части "поддержки Украины".

"Не вижу мотивации Германии этого делать, России тоже. Еще одно подтверждение, что не только наши политики умеют хорошо трындеть. Американцы и немцы еще как пафосно могут обосновать свое предательство", — утверждает Загородний.

Впрочем, он подчеркивает, что не осуждает лидеров США и Германии за их действия, отмечая, что таким образом те "защищают свои национальные интересы".

[ + – ] Украина "ни при чем". Возрождение практики малых союзов важно президенту США в контексте приоритетного противостояния с Китаем Фото: Newsone

"Украине никто ничего не должен": зачем США и Германии договор по СП-2

Инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя реакцию некоторых пользователей соцсетей на соглашение между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" (сообщения в духе "Украину обсуждают без Украины", "Украину предали" и т.д.), напоминает, что "Украине никто ничего не должен".

"Запад постоянно и планомерно помогает нам с 2014 года. И мы воспринимаем эту помощь теперь как должное. Запад демонстрирует добрую волю, а мы считаем, что нам чем-то обязаны. Запад требует реформ. Которые делают нас самих сильнее. Запад сдерживает Россию санкциями. Запад помогает Украине кредитами. А теперь мы выходим и говорим, что этого мало. Почему Запад должен делать больше? С какого перепуга?" — спрашивает комментатор.

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При этом Фурса подчеркивает, что лидеры США и Германии заключили сделку по СП-2, "исходя из собственных интересов" и задает риторический вопрос: почему в ходе переговоров те должны были "исходить из украинских интересов".

"Весь процесс по торможению строительства "Северного потока-2" стал возможен только потому, что он угрожал американских интересам. Потому что компании из США хотят поставлять газ в Европу. И Трамп продвигал их интересы. Прежде всего. Для Байдена интересы трансатлантического единства с Германией, союз с немцами, оказался важнее, чем поставки газа в Европу", — отмечает Фурса, добавляя, что тот факт, что две крупные страны в ходе переговоров учитывали и интересы Украины "дорогого стоит".

Рассуждая о ситуации в Германии Фурса отмечает, что в ближайшее время стране понадобится больше газа, поскольку та намерена отказаться от угля с атомной энергетикой. Впрочем, через десять лет Германия планирует отказаться и от газа, поскольку ее цель — полностью избавиться от ископаемых источников топлива. И в таком свете, пишет Фурса, Москва не является угрозой для Берлина в долгосрочной перспективе.

По словам аналитика, настоящим предательством Запада стало бы то, что на Украину "махнули рукой", прекратили давить на Киев, мотивируя проводить реформы, и просто безводмездно выделяли бы средства, "лишь бы тут не случилось Сомали".

[ + – ] Строительство "Северного потока 2" началось в 2018 году Фото: Российская газета

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители Белого дома под угрозой "ухудшения двусторонних отношений" призвали официальный Киев воздержаться от критики соглашения США и Германии по СП-2. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу рассказал, что им регулярно поступает информация от различных американских политиков, однако, по его словам, ее нельзя "изображать как-то примитивно", в том числе — "через угрозы". Позже информацию об "угрозах Киеву из-за критики СП-2" опроверг и советник Госдепа США Дерек Шолле.