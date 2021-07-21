У Зеленского отреагировали на статью Politico об угрозах США Киеву из-за критики "СП-2"

Киеву поступают разные сигналы от американских политиков, однако, по словам Подоляка, их нельзя "изображать как-то примитивно — через угрозы или обещания".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что официальный Киев получает множество сигналов от разных элементов политического класса США, однако, по его словам, их нельзя "изображать как-то примитивно — через угрозы или обещания".

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Об этом Подоляк сказал комментируя Фокусу статью издания Politico, в которой со ссылками на источники утверждалось, что представители Белого дома под угрозой "ухудшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Киевом" призывали Офис президента воздержаться от критики возможного соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток — 2".

"Украина получает различные сигналы из различных элементов политического класса Америки, это не что-то такое, что можно изображать как-то примитивно — через угрозы или обещания", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что позиция не только Украины, но и всех "объективных субъектов в Европе и США" заключается в том, что "Северный поток — 2" является не экономическим проектом, а политическим инструментом руководства России для давления на Украину, Польшу, Литву, Словакию и другие страны региона.

"То есть дело вообще не в бизнесе, а, скорее, в большой пропагандистской игре РФ. Наша позиция остается неизменной и последовательной. Работа по этому вопросу продолжается на разных уровнях и на разных языках. Это не только о политике и дипломатии, но и в том числе о юриспруденции. А также о контр/пропаганде", — рассказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что США неоднократно заявляли о том, что "Северный поток — 2" является угрозой для Европы и для европейской энергетической безопасности, отметив, что Конгресс принимал соответствующие решения по этому проекту.

Подоляк подчеркнул, что Вашингтон в любой момент может лишить Россию этого политического оружия, в частности — посредством конкретных гарантий безопасности Украине и применения соответствующих инструментов в отношении газопровода.

Также советник главы Офиса президента подчеркнул, что ситуация не является завершенной и отметил, что внести в нее ясность можно будет во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, по предварительной информации, поездка Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом состоится не в июле, как планировалось изначально, а в августе.

Отметим, статья в издании Politico, в которой со ссылками на неназванные источники утверждалось, что представители Белого дома призывали Киев не критиковать соглашение США и Германии по СП-2 под угрозами "ухудшения двусторонних отношений", была опубликована вечером 20 июля.

12 июля, в ходе поездки Зеленского в Берлин, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что транзит газа через Украину должен продолжиться и после завершения строительства СП-2.