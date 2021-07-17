Вычеркнули слово "июльский". Встреча Зеленского и Байдена откладывается, в ОП возмущены, — СМИ

Сообщается, что Белый дом предлагает перенести визит президента Украины в Вашингтон на август — но не позже Дня Независимости Украины.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена состоится не в июле этого года, как об этом сообщал украинский лидер по итогам их телефонного разговора, а позже. Об этом рассказывает издание ZN.UA со ссылкой на свои источники.

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По информации журналистов, после истории с неправильной трактовкой администрацией украинского лидера слов президента США о поддержке предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в пресс-релизе по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена, Белый дом и Офис президента начали тщательно согласовывать тексты заявлений.

Сообщается, что после телефонного разговора заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с руководителем ОП Андреем Ермаком стороны три раза совместно утверждали тексты пресс-релизов. И во время этих согласований Вашингтон настоял на том, чтобы вычеркнуть в пресс-релизе украинской стороны слово "июльский" в предложении о будущем приезде Зеленского в США.

По информации издания, на текущий момент Белый дом предлагает Киеву перенести этот визит на конец августа. Он должен состояться перед Днем независимости Украины, который отмечается 24 августа. Журналисты утверждают, что такое предложение сильно возмущает украинскую сторону.

Напомним, телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся 7 июня. После него украинский президент и заявил, что американский коллега пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.

В пресс-релизе по итогам разговора Зеленского и Байдена Офис президента сообщил, что американский президент "поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО". После заявления Белого дома о том, что слова американского лидера неправильно истолковали, украинская сторона исправила пресс-релиз. В ОП позже назвали этот инцидент "обычным элементом дипломатии".