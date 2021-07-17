Білий дім не хоче проводити зустріч Зеленського і Байдена в липні, в ОП обурені, — ЗМІ

Повідомляється, що Білий дім пропонує перенести візит президента України до Вашингтона на серпень. Він повинен відбутися до Дня Незалежності України.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена відбудеться не в липні цього року, як про це повідомляв український лідер за підсумками їхньої телефонної розмови, а пізніше. Про це розповідає видання ZN.UA з посиланням на свої джерела.

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За інформацією журналістів, після історії з неправильним трактуванням адміністрацією українського лідера слів президента США про підтримку надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в пресрелізі за підсумками телефонної розмови Зеленського і Байдена, Білий дім та Офіс президента почали ретельно узгоджувати тексти заяв.

Повідомляється, що після телефонної розмови заступника держсекретаря Вікторії Нуланд з керівником ОП Андрієм Єрмаком сторони три рази спільно затверджували тексти пресрелізів. І під час цих погоджень Вашингтон наполіг на тому, щоб викреслити в пресрелізі української сторони слово "липневий" в реченні про майбутній приїзд Зеленського в США.

За інформацією видання, на поточний момент Білий дім пропонує Києву перенести цей візит на кінець серпня. Він повинен відбутися перед Днем незалежності України, який відзначається 24 серпня. Журналісти стверджують, що така пропозиція сильно обурює українську сторону.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського і Байдена відбувся 7 червня. Після нього український президент і заявив, що американський колега запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.

У пресрелізі за підсумками розмови Зеленського і Байдена Офіс президента повідомив, що американський президент "підтримує надання Україні ПДЧ в НАТО". Після заяви Білого дому про те, що слова американського лідера неправильно трактували, українська сторона виправила пресреліз. В ОП пізніше назвали цей інцидент "звичайним елементом дипломатії".