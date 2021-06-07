"Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией", - Зеленский в разговоре с Байденом

По словам президента Украины, Киев продолжает фиксировать на оккупированных территориях и возле границы значительное количество войск и техники РФ.

Во время состоявшегося сегодня, 7 июня, телефонного разговора президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили ряд вопросов, в том числе — ситуацию на Донбассе и вдоль украинско-российской границы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Офиса президента Украины.

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Так, Зеленский рассказал Байдену, что на временно оккупированных территориях и возле украинской границы и продолжают фиксировать значительную концентрацию российских войск и военной техники.

"Так называемое отвода российских войск является лишь имитацией", — заявил Зеленский.

В то же время Байден отметил важность обсуждения с лидером Украины региональных рисков накануне важных мероприятий по вопросам безопасности переговорных форматов.

Президент США заявил, что они всецело поддерживают евроатлантический курс Украины и важность предоставление стране ПДЧ (плана действий по членству в НАТО). По словам Байдена, позиция Украины будет учтена во время обсуждения стратегических вопросов в НАТО.

Также американский президент поддержал идею Зеленского по запуску Крымской платформы, заверив, что на том саммите США будут представлены на самом высоком уровне.

Во время телефонного разговора лидеры стран обсудили и вопрос "Северного потока — 2". В ОП сообщили, что Байден заявил Зеленскому, что он является противником строительства СП-2.

"Со своей стороны Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена, что "Северный поток — 2" — это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовам. Лидер США заверил Президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов", — передает пресс-служба ОП.

Отмечается также, что Зеленский поблагодарил американского коллегу за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины от COVID-19.

"Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной", — отметил Зеленский.

Отметим, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что разговор лидеров Украины и США был предметным и доверительным. По его словам, общение Зеленского и Байдена было "обстоятельной сверкой позиций двух государств" перед грядущими саммитами, в том числе — перед встречей президента США с лидером РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также сообщил, что во время разговора Байден пригласил его посетить Вашингтон. По словам президента Украины, визит должен состояться уже в июле.

Ранее Фокус разбирался о чем будут говорить во время саммита Байден с президентом РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 16 июня в Женеве, и как их общение может отразиться на Украине.