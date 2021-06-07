"Так зване відведення російських військ є лише імітацією", — Зеленський у розмові з Байденом

За словами президента України, Київ продовжує фіксувати на окупованих територіях і біля кордону значну кількість військ і техніки РФ.

Під час проведеної сьогодні, 7 червня, телефонної розмови президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський обговорили ряд питань, у тому числі — ситуацію на Донбасі і вздовж українсько-російського кордону. Про це повідомляється в пресрелізі на сайті Офісу президента України.

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Так, Зеленський розповів Байдену, що на тимчасово окупованих територіях і біля українського кордону продовжують фіксувати значну концентрацію російських військ і військової техніки.

"Так зване відведення російських військ є лише імітацією", — заявив Зеленський.

У той же час Байден наголосив на важливості обговорення з лідером України регіональних ризиків напередодні важливих заходів з питань безпеки переговорних форматів.

Президент США заявив, що вони цілком підтримують євроатлантичний курс України і важливість надання країні ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО). За словами Байдена, позиція України буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО.

Також американський президент підтримав ідею Зеленського щодо запуску Кримської платформи, запевнивши, що на тому саміті США будуть представлені на найвищому рівні.

Під час телефонної розмови лідери країн обговорили і питання "Північного потоку — 2". В ОП повідомили, що Байден заявив Зеленському, що він є противником будівництва ПП-2.

"Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що "Північний потік — 2" — це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу і є викликом. Лідер США запевнив Президента України в гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів", — передає пресслужба ОП.

Зазначається також, що Зеленський подякував американському колезі за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини від COVID-19.

"Це збереже життя багатьох українців. США вчергове підтвердили прихильність до стратегічного партнерства з Україною", — зазначив Зеленський.

Зазначимо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що розмова лідерів України та США була предметною і довірчою. За його словами, спілкування Зеленського і Байдена було "грунтовним звіренням позицій двох держав" перед прийдешніми самітами, у тому числі — і перед зустріччю президента США з лідером РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також повідомив, що під час розмови Байден запросив його відвідати Вашингтон. За словами президента України, візит повинен відбутися вже в липні.

Раніше Фокус розбирався, про що говоритимуть під час саміту Байден з президентом РФ Володимиром Путіним, який повинен відбутися 16 червня в Женеві, і як їхнє спілкування може відбитися на Україні.