В США заявили, что Украина неверно трактовала позицию Байдена по Украине в НАТО

В Белом доме отрицают, что Байден поддержал предоставление Украине плана действий по членству в альянсе.

Отчеты о телефонном разговоре между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом в Украине и США противоречили друг другу. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Белом доме утверждают, что Украина неправильно истолковала высказывание Байдена о важности предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Изначально на сайте президента Украины была подчеркнута "важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе, который направит Украину на путь членства", однако позже формулировка была удалена. При этом с США отрицают, что из уст Байдена звучал такой призыв.

Как сообщалось ранее, 7 июня во время телефонного разговора президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили ряд вопросов, в том числе — ситуацию на Донбассе и вдоль украинско-российской границы.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, разговор был предметным и доверительным. Он охарактеризовал беседу как "обстоятельную сверку позиций двух стран" перед грядущими саммитами, включая встречу президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский также сообщил, что во время разговора Байден пригласил его посетить Вашингтон. По словам президента Украины, визит должен состояться уже в июле.