У США заявили, що Україна неправильно трактувала позицію Байдена щодо України в НАТО

У Білому домі заперечують, що Байден підтримав надання Україні Плану дій щодо членства в альянсі.

Звіти про телефонну розмову між президентами Володимиром Зеленським та Джо Байденом в Україні та США суперечили одне одному. Про це повідомляє агентство Axios з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки Сполучених Штатів.

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У Білому домі стверджують, що Україна неправильно витлумачила висловлювання Байдена про важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Спочатку на сайті президента України було наголошено на "важливості надання українській державі Плану дій щодо членства в альянсі, який направить Україну на шлях членства", проте пізніше формулювання було вилучено. При цьому в США заперечують, що з вуст Байдена звучав такий заклик.

Як повідомлялося раніше, 7 червня під час телефонної розмови президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський обговорили ряд питань, у тому числі — ситуацію на Донбасі і вздовж українсько-російського кордону.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, розмова була предметною і довірчою. Він охарактеризував бесіду як "грунтовне звірення позицій двох країн" перед прийдешніми самітами, включаючи зустріч президента США з російським колегою Володимиром Путіним.

Зеленський також повідомив, що під час розмови Байден запросив його відвідати Вашингтон. За словами президента України, візит повинен відбутися вже в липні.