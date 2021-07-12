Транзит газа через Украину должен продолжиться и после запуска "СП-2", – Меркель

На брифинге с президентом Владимиром Зеленским канцлер ФРГ пообещала рассмотреть этот вопрос во время встречи с Джо Байденом.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила позицию ФРГ касаемо сохранения транзита газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".

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Об этом политик сообщила во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

Также Меркель обещает обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время следующего ее визита в эту страну.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства "Северного потока — 2". Мы видим, что Украина побаивается. И это будет одной из тем моего разговора с Байденом", – заявила Ангела Меркель.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Германию президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, которого считают преемником Ангелы Меркель, и обсудил с ним опасность "Северного потока-2".

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина видит новые возможности для давления на Россию в вопросе транзита газа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах транзита газа через Украину, заявил, что транзит газа через Украину может сохраниться и после 2024 года.

Вместе с тем, Путин, комментируя слова президента Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, сказал, что Россия не обязана всех кормить.