"Россия не обязана всех кормить". Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа

Украина злоупотребляет своим монопольным положением на рынке транзита газа, считает президент РФ, поэтому пришлось строить новый газопровод.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, сказал, что Россия не обязана всех кормить. Разговор о газе шел в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Модератор сессии напомнил, что Зеленский недавно говорил о том, что без средств, которые Украина получает от транзита газа по своей территории, она не сможет содержать свою армию.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая – всех кормить, что ли?" – сказал Путин.

Он добавил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но "Киев создает этому препятствия".

Препятствия эти президент РФ считает не политическими, а экономическими. "Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены за транзит до небес – с одной стороны, а с другой – попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается Украиной по прямым контрактам", – пояснил Путин. И добавил: "Вот чем монополия плоха".

Отметим, что фраза Зеленского "Северный поток – 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год … Нам нечем будет платить за украинскую армию" прозвучала в его разговоре с делегацией Конгресса США.

Произнесена она была в таком контексте: "Северный поток – 2" – это мощное оружие, которое США и Европа дают в руки России. "А потом Европа спрашивает, как можно защититься от России. Ответ простой – не давать оружие врагу", – говорил Зеленский.

Напомним, утром, 4 июня, завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2", работа по второй нитке продолжается. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский сказал, что "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы. Он уверен: Россия остановит поставки газа через Украину, как только закончится срок действующего контракта.