Прокладка труб первой нитки "Северного потока – 2" завершена, – Путин

Компрессорная станция на российском берегу готова к подаче газа в трубопровод.

Утром, 4 июня, завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2", работа по второй нитке продолжается. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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"С немецкой стороны труба подошла, с российской. Нужно их приподнять и сварить, все. Но прокладка сама завершена", — добавил Путин.

Он добавил, что на этой неделе была обеспечена готовность российской части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская". "Газ на "Славянскую" подан, таким образом "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока – 2", – сказал Путин.

"Северный поток – 2" (Nord Stream 2) – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Пропускная способность двух ниток – 55 млрд кубометров газа в год.

Подводная часть газопровода требует изготовления 200 тыс. труб длиной 12 метров для обеих ниток. Вес каждой трубы составляет 10–12 тонн в зависимости от толщины стенки. Металлические трубы с полимерным покрытием поступают на специальные заводы для нанесения утяжеляющей бетонной рубашки, которая доводит вес трубы до 24 тонн.

Трубы для "Северного потока — 2" имеют внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм в зависимости от назначения трубы. Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм. Их соединяют сваркой, место сварки затягивается термоусадочными манжетами.

Напомним, деньги от "Северного потока – 2" пойдут на ракеты и танки РФ, сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки. Посол заверил, что Варшава будет продолжать убеждать союзников, среди которых Германия и США, приостановить реализацию проекта.

Владимир Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с аннексией Крыма. По его словам, Кремль использует газопровод в качестве козыря, чтобы сохранить контроль над Донбассом.

США частично отказались от новых санкций против "Северного потока — 2". По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не будут вводить санкции против компании-оператора, но введут санкции против судов и юридических лиц, которые прокладывают газопровод.