Прокладка труб першої нитки "Північного потоку-2" завершена, — Путін

Компресорна станція на російському березі готова до подачі газу в трубопровід.

Вранці, 4 червня, завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2", робота по другій нитці триває. Про це сказав президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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"З німецької сторони труба підійшла, з російської. Потрібно їх підняти і зварити, все. Але прокладка сама завершена", — додав Путін.

Він додав, що на цьому тижні була забезпечена готовність російської частини газового маршруту до компресорної станції "Словʼянська". "Газ на "Словʼянську" подано, таким чином "Газпром" готовий до заповнення газом "Північного потоку-2", — сказав Путін.

"Північний потік-2" (Nord Stream 2) — магістральний газопровід з Росії до Німеччини, який будується через Балтійське море довжиною 1234 км (2468 км за двома нитками). Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води пʼяти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Пропускна здатність двох ниток — 55 млрд кубометрів газу за рік.

Підводна частина газопроводу вимагає виготовлення 200 тис. труб довжиною 12 метрів для обох ниток. Вага кожної труби становить 10-12 тонн залежно від товщини стінки. Металеві труби з полімерним покриттям надходять на спеціальні заводи для нанесення бетонної сорочки, яка доводить вагу труби до 24 тонн.

Труби для "Північного потоку-2" мають внутрішній діаметр 1153 мм, товщина стінки складає 41, 30,9 або 34,6 мм залежно від призначення труби. Труби розраховані на робочий тиск до 220 атм. Їх зʼєднують зварюванням, місце зварювання затягується термоусадковими манжетами.

Нагадаємо, гроші від "Північного потоку-2" підуть на ракети і танки РФ, сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Посол запевнив, що Варшава буде продовжувати переконувати союзників, серед яких Німеччина і США, призупинити реалізацію проекту.

Володимир Зеленський порівняв "Північний потік-2" з анексією Криму. За його словами, Кремль використовує газопровід як козир, щоб зберегти контроль над Донбасом.

США частково відмовилися від нових санкцій проти "Північного потоку-2". За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США не вводитимуть санкції проти компанії-оператора, але введуть санкції проти судів і юридичних осіб, які прокладають газопровід.