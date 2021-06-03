Деньги от "Северного потока–2" пойдут на ракеты и танки РФ, - посол Польши

По словам дипломата, Варшава будет и дальше убежать союзников приостановить реализацию российского проекта.

У России появится новый мощный инструмент в виде "Северного потока-2", прибыль от которого пойдет на приобретение новых танков, ракет и кораблей.

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Об этом предупредил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки в интервью "Главкому".

Дипломата возмущает тот факт, что проект "Северный поток-2" реализуется во время вооруженной агрессии против Украины и Грузии, а всю прибыль Россия направит на укрепление военного потенциала.

"Особенно возмущает то, что этот проект реализуется при вооруженной агрессии против Грузии и против Украины. Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", — предупредил Барто Цихоцки.

Посол Польши в Украине заверил, что официальная Варшава будет продолжать убеждать союзников, среди которых Германия и США, приостановить реализацию проекта "Северный поток-2".

По словам дипломата, в будущем Польша станет полностью независимой от "Газпрома", и Варшава может помочь с этим (независимость от российского топлива — ред.) Украине.

"Что касается Польши, то мы параллельно работаем над диверсификацией источников газа для того, чтобы не быть зависимым от страны-поставщика, для которой газ — не просто товар торговли. У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома". Мне кажется, это безальтернативный вариант, поскольку у России нет так много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2", — подытожил Барто Цихоцки в общении с журналистами.

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский сравнил "Северный поток-2" с аннексией Крыма. По его словам, Кремль использует газопровод в качестве "козыря", чтобы сохранить контроль над Донбассом.

Также Фокус сообщал, что США частично отказались от новых санкций против "Северного потока-2". По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не будут вводить санкции против компании оператора, но введут санкции против суден и юридических лиц, которые прокладывают газопровод.