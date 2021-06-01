Зеленский: "Северный поток-2 ничем не отличается от аннексии Крыма"

Россия использует "Северный поток-2" в качестве "козыря", чтобы сохранить контроль над Донбассом, считает президент.

При помощи газопровода "Северный поток-2" россияне успешно ведут торги и заставляют весь мир забыть об аннексии Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует его пресс-служба.

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По словам гаранта, из-за ажиотажа вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2" проблема оккупации Крыма все больше отходит на второй план, даже в рамках Нормандского формата об этом говорят все реже. Чтобы напомнить о ней, Владимир Зеленский и создает Крымскую платформу.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский утверждает, что после начала войны с Украиной Россия вынуждена поднимать ставки, чтобы вести торги относительно Донбасса, добиться амнистии для боевиков и сохранить контроль над оккупированными территориями, проведя выборы.

"Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы. Президент уверен: Россия остановит поставки газа в Украину, как только закончится срок контракта, подписанного благодаря Нормандскому формату.

"Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее — используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", — заявил Зеленский.

В этом же интервью Владимир Зеленский назвал сроки возможной эскалации конфликта на Донбассе. Как опасается президент, Россия может начать полномасштабное вторжение до сентября 2021 года.

Недавно в территориальных водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2", получив разрешение властей. К работе газопровода приступило судно-трубоукладчик "Фортуна".

Германия также подтвердила, что США отказались от санкций против "Северного потока-2" по решению президента Джо Байдена. Таким образом собираются снять ограничения с компании Nord Stream 2 и ее генерального директора.