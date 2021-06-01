Зеленський: "Північний потік-2 нічим не відрізняється від анексії Криму"

Росія використовує "Північний потік-2" як "козир", щоб зберегти контроль над Донбасом, вважає президент.

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" росіяни успішно ведуть торги і змушують весь світ забути про анексію Криму. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує його пресслужба.

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За словами гаранта, через ажіотаж навколо будівництва трубопроводу "Північний потік-2" проблема окупації Криму все більше відходить на другий план, навіть у рамках Нормандського формату про це говорять все рідше. Щоб нагадати про неї, Володимир Зеленський і створює Кримську платформу.

"Північний потік-2", я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потроху "забувається" питання Криму", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський стверджує, що після початку війни з Україною Росія змушена піднімати ставки, щоб вести торги щодо Донбасу, домогтися амністії для бойовиків і зберегти контроль над окупованими територіями, провівши вибори.

"Північний потік-2" на сьогодні — це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що газопровід загрожує енергетичній безпеці Європи. Президент упевнений: Росія зупинить поставки газу в Україну, щойно закінчиться термін контракту, підписаний завдяки Нормандському формату.

"Все це робиться для того, щоб наступного контракту Україна не мала. А точніше — використовують цей важіль вже в питанні Донбасу", — заявив Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав терміни можливої ескалації конфлікту на Донбасі. Як побоюється президент, Росія може почати повномасштабне вторгнення до вересня 2021 року.

Нещодавно в територіальних водах Німеччини продовжили прокладання "Північного потоку-2", отримавши дозвіл влади. До роботи газопроводу залучили судно-трубоукладач "Фортуна".

Німеччина також підтвердила, що США відмовилися від санкцій проти "Північного потоку-2" за рішенням президента Джо Байдена. Так збираються зняти обмеження з компанії Nord Stream 2 і її генерального директора.