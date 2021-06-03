Гроші від "Північного потоку-2" підуть на ракети і танки РФ, — посол Польщі

За словами дипломата, Варшава буде і далі переконувати союзників призупинити реалізацію російського проекту.

У Росії з'явиться новий потужний інструмент у вигляді "Північного потоку-2", прибуток від якого піде на придбання нових танків, ракет і кораблів.

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Про це попередив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю "Главкому".

Дипломата обурює той факт, що проект "Північний потік-2" реалізується під час збройної агресії проти України і Грузії, а весь прибуток Росія направить на зміцнення військового потенціалу.

"Особливо обурює те, що цей проект реалізується під час збройної агресії проти Грузії й України. Ми повинні розуміти, що грошові доходи, які вони будуть отримувати від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", — попередив Бартош Ціхоцький.

Посол Польщі в Україні запевнив, що офіційна Варшава продовжуватиме переконувати союзників, серед яких Німеччина і США, призупинити реалізацію проекту "Північний потік-2".

За словами дипломата, у майбутньому Польща стане повністю незалежною від "Газпрому", і Варшава може допомогти з цим (незалежність від російського палива — ред.) Україні.

"Що стосується Польщі, то ми паралельно працюємо над диверсифікацією джерел газу для того, щоб не бути залежним від країни-постачальника, для якої газ — не просто товар торгівлі. У нас є успіхи в цьому напрямку, у недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому". Мені здається, це безальтернативний варіант, оскільки в Росії немає так багато газу, щоб продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2", — підсумував Бартош Ціхоцький у спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський порівняв "Північний потік-2" з анексією Криму. За його словами, Кремль використовує газопровід у ролі "козиря", щоб зберегти контроль над Донбасом.

Також Фокус повідомляв, що США частково відмовилися від нових санкцій проти "Північного потоку-2". За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, США не вводитимуть санкцій проти компанії оператора, але введуть санкції проти суден і юридичних осіб, які прокладають газопровід.