"Росія не зобов'язана всіх годувати". Путін відповів на слова Зеленського про транзит газу

Україна зловживає своїм монопольним становищем на ринку транзиту газу, вважає президент РФ, тому довелося будувати новий газопровід.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про значення транзиту російського газу для України, сказав, що Росія не зобов'язана всіх годувати. Розмова про газ відбулася під час пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Модератор сесії нагадав, що Зеленський недавно говорив про те, що без коштів, які Україна отримує від транзиту газу по своїй території, вона не здатна утримувати свою армію.

"Ви думаєте, що ми повинні всіх годувати? У нас що, обов'язок такий — всіх годувати, чи що?" — сказав Путін.

Він додав, що Росія могла б прокачувати через Україну набагато більше газу, але "Київ створює цьому перешкоди".

Перешкоди ці президент РФ вважає не політичними, а економічними. "Монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна роздути ціни за транзит до небес — з одного боку, а з іншого — спробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується Україною за прямими контрактами", — пояснив Путін. І додав: "Ось чим монополія погана".

Зазначимо, що фраза Зеленського "Північний потік-2" відключить Україну від поставок газу, а отже, "відключить" нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік... Нам не буде чим платити за українську армію" прозвучала у його розмові з делегацією Конгресу США .

Виголошена вона була у такому контексті: "Північний потік-2" — це потужна зброя, яку США і Європа дають в руки Росії. "А потім Європа питає, як можна захиститися від Росії. Відповідь проста — не давати зброю ворогові", — говорив Зеленський.

Нагадаємо, вранці, 4 червня, завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2", робота по другій нитці триває. Про це сказав президент Росії Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський сказав, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи. Він упевнений: Росія зупинить поставки газу через Україну, як тільки закінчиться термін чинного контракту.