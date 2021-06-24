Украина видит новые возможности для давления на Россию в вопросе транзита газа, – Витренко

К решению споров о транзите газа "Нафтогаз" хочет привлечь Антимонопольный орган ЕС.

Украина активизировала коммуникацию о нарушениях "Газпромом" европейского антимонопольного законодательства. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Он пояснил, речь идет о том, что Россия сейчас запрещает подачу любого газа в украинскую газотранспортную систему, если он не принадлежит "Газпрому". Витренко считает, что таким образом фактически блокируется доступ других компаний на европейский рынок через украинский транзит, а это – нарушение европейского антимонопольного законодательства.

"Нафтогаз" только недавно начал документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке. Поэтому перейти к юридическим действиям в этом отношении против "Газпрома" НАК пока не готов.

"Мало того, надеемся, что до этого не дойдет. Потому что есть определенные шаги, которые мы сейчас проходим и которые, по крайней мере теоретически, могут завершиться тем, что "Газпром" все же разблокирует доступ других компаний к транзитным мощностям Украины", – отметил глава "Нафтогаза".

Если такая блокировка будет отменена, то газ в Европу через Украину смогут поставлять независимые от "Газпрома" добытчики в России и компании из стран Средней Азии.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон недавно также говорил, что ЕС нужно работать над увеличением не числа маршрутов поставки газа от одного поставщика (имея в виду прежде всего газопровод "Северный поток – 2"), а источников газа. "В том числе, это и предоставление возможности другим российским и среднеазиатским поставщикам газа транспортировать газ в ЕС через ГТС РФ и Украины", – пояснял он.

Кроме того, Макогон отметил, что по требованию ЕС Украина обновила свое энергетическое законодательство и внедрила требования Третьего энергетического пакета. Как результат – сегодня транзит через украинскую ГТС может забронировать не только "Газпром", а и любой европейский трейдер. Он может получать газ на границе Украина – РФ и дальше самостоятельно осуществлять транзит его в страны ЕС. В таком случае бронировать украинскую ГТС и расплачиваться с "Оператором ГТС Украины" за транзит будет европейская компания, а не "Газпром".

Напомним, что транзитный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" действует до конца 2024 года, он содержит условие "качай или плати". Поэтому "Газпром" должен оплачивать "Нафтогазу Украины" по фиксированному тарифу прокачку в год 40 млрд куб. м газа, даже если сам газ не поставляется в трубу.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский сказал, что "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы. Он уверен: Россия остановит поставки газа через Украину, как только закончится срок действующего контракта.

Путин, комментируя слова Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, сказал, что "Россия не обязана всех кормить".