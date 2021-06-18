Украина будет получать деньги, даже если Россия прекратит транзит газа, – Витренко

Согласно действующему контракту, "Газпром" обязан платить "Нафтогазу" за транзит газа до конца 2024 года.

Украина будет получать деньги от России за транзит газа, несмотря на возможное завершение строительства "Северного потока – 2" и прекращение транзита. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "1+1".

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"Если "Северный поток – 2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов" – заявил он.

Отметим, что транзитный контракт действует до конца 2024 года, он содержит условие "качай или плати". Поэтому "Газпром" должен оплачивать "Нафтогазу Украины" по фиксированному тарифу прокачку в год 40 млрд куб. м газа, даже если сам газ не поставляется в трубу.

Напомним, в России считают, что потребление газа в Европе будет расти, поэтому все существующие и создаваемые транзитные мощности могут быть загружены. Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент РФ Владимир Путин на экономическом форуме в Петербурге сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти". По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский сказал, что "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы. Он уверен: Россия остановит поставки газа через Украину, как только закончится срок действующего контракта.

Путин, комментируя слова президента Зеленского о значении транзита российского газа для Украины, сказал, что "Россия не обязана всех кормить".